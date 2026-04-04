Δουδωνής για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Μητσοτάκης πρέπει να τους αποπέμψει και να παραιτηθεί – Είναι βάρος για τη χώρα

Νέα επίθεση στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, με αφορμή τις ραγδαίες εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Παναγιώτης Δουδωνής τονίζει πως το διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναφέρει ότι πρόκειται για ένα «οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο. Άρα, ότι έχει ιεραρχική δομή, όλα τα χαρακτηριστικά».

Σημειώνει πως «έχουμε μια σειρά από αδικήματα, με την απιστία να είναι το κύριο. Αυτό που διαφοροποιεί κάποιες κακουργηματικές από κάποιες πλημμεληματικές περιπτώσεις είναι το ποσό, τα 120.000 ευρώ χιλιάδες ευρώ».

Αναφερόμενος στα «γαλάζια» στελέχη, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στις δύο νέες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ επαναλαμβάνει πως πρωθυπουργός «πρέπει να τους αποπέμψει και να παραιτηθεί», σημειώνοντας πως «είναι βάρος για τη χώρα. Είναι πρόβλημα για τη χώρα».

«Απόστρατος του Ισραήλ παρακολουθούσε, μαζί με την ελληνική κυβέρνηση, υπουργούς»

Απαντώντας στο ερώτημα αν υπάρχουν τα περιθώρια σε αυτή τη χρονική στιγμή να μείνει η χώρα ακυβέρνητη, ο Παναγιώτης Δουδωνής απαντά: «Έχουμε έναν πόλεμο Ιράν – Ισραήλ, Ηνωμένων Πολιτειών. Και ένας απόστρατος αξιωματούχος του Ισραήλ παρακολουθούσε με ένα συμβόλαιο με κάποιον – το ελληνικό Δημόσιο υπονοεί αυτός – σχεδόν όλη την κυβέρνηση, τον υπουργό Εξωτερικών και τον υπουργό Άμυνας», υπογραμμίζοντας πως «αυτοί δεν έχουν καταγγείλει το γεγονός αυτό. Άρα, ένας απόστρατος αξιωματούχος του Ισραήλ, του εμπλεκομένου στον πόλεμο, παρακολουθούσε, μαζί με την ελληνική κυβέρνηση, τους υπουργούς και αυτοί δεν το καταγγέλλουν».

«Και αυτοί, είναι καλό εχέγγυο για να είμαστε σε μια δύσκολη τέτοια συγκυρία. Και ένας πρωθυπουργός, ο οποίος ακούει τον κ. Ντίλιαν να τον λέει ‘Νίξον’ και αναβάλλει δύο εβδομάδες τη συζήτηση για να κερδίσει χρόνο. Να τον κερδίσει από εμάς ή να τον κερδίσει από τον κύριο Ντίλιαν; Εδώ είναι το ερώτημα», προσθέτει, απαντώντας: «Μάλλον το δεύτερο. Ο κύριος Ντίλιαν βγαίνει και λέει ο Νίξον έπεσε από αυτό. Λέει ότι εγώ πούλαγα μόνο σε κυβερνήσεις. Ταυτοχρόνως, έχουμε αυτή την κατάσταση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή είναι τώρα μια κυβέρνηση, η οποία μπορεί να μας πάει σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία;».

Σχολιάζοντας, τέλος, για το αν το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να κυβερνήσει, ο Παναγιώτης Δουδωνής επισημαίνει πως «την τελευταία φορά που ακούστηκε στη Βουλή το επιχείρημα “προσέξτε όταν υποβάλλετε αιτήματα, γιατί ενίοτε γίνονται αποδεκτά”, ήταν από τον κύριο Κώστα Καραμανλή λίγο πριν τις εκλογές του 2009. Τότε ήταν 10 μονάδες μπροστά η Νέα Δημοκρατία. Τελικά, στις εκλογές ήταν 11 μονάδες μπροστά το ΠΑΣΟΚ. Τώρα το ξαναείπε ο κύριος Χατζηδάκης. Του εύχομαι τα ίδια».

Διαβάστε επίσης:

Απορρίπτουν τις κατηγορίες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας Μηταράκης, Μπουκώρος, Βαρτζόπουλος

Δικογραφίες ΟΠΕΚΕΠΕ: Όλες οι καυτές αναφορές για τους 11+2 – Ποιοι μιλούσαν απευθείας, τι ζητούσαν, γιατί κατηγορούνται

Οργισμένη απάντηση Μυλωνάκη σε δημοσίευμα: «Κανείς δεν θα παίξει με το όνομά μου» – «Η συνέχεια θα δοθεί στις δικαστικές αίθουσες»



