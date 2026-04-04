Απορρίπτουν τις κατηγορίες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας Μηταράκης, Μπουκώρος, Βαρτζόπουλος

Κάθε εμπλοκή τους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ απορρίπτουν με δηλώσεις τους οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, Χρήστος Μπουκώρος και ο (μέχρι πρότινος) υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) για άρση της ασυλίας 11 εν ενεργεία βουλευτών, καθώς και τη διαβίβαση στη Βουλή φακέλων που αφορούν πρώην υπουργούς.

Νότης Μηταράκης: Μιλάμε για αστειότητες, έπραξα απολύτως στο πλαίσιο των καθηκόντων μου

Ο Νότης Μηταράκης εξέφρασε την απόλυτη έκπληξή του για την εμπλοκή του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες «αστειότητες».

Σε δήλωσή του στο «Πρώτο Θέμα» τονίζει πως όλες οι ενέργειές του ήταν αυστηρά εντός του πλαισίου των καθηκόντων του, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπήρξε καμία απολύτως ατασθαλία ή παράβαση των υποχρεώσεών του.

«Με έκπληξη διάβασα τη δικογραφία, η οποία αφορά επιδότηση κτηνοτρόφου στη Χίο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι έχει συμβεί; Το 2021 λάβαμε στο Πολιτικό Γραφείο ενυπόγραφη επιστολή του Ε.Φ., ειδικού επιστήμονα – δασολόγου, με την οποία αιτείτο να εξετάσουν οι αρμόδιες αρχές ζητήματα δύο κτηνοτρόφων της Χίου, με ονόματα Ε.Π. και Ν.Ρ.», αναφέρει.

»Οι συνεργάτες μου, σύμφωνα με τις πάγιες εντολές μου, προώθησαν την εν λόγω επιστολή προς το αρμόδιο Υπουργείο, προκειμένου να εξεταστεί η νομιμότητα και βασιμότητα του αιτήματος των δύο συμπολιτών. Τέτοιες επιστολές διαβιβάζουμε ετησίως εκατοντάδες σε όλα τα αρμόδια Υπουργεία .

Δεν είχαμε ουδεμία άλλη επικοινωνία, για το εν λόγω θέμα με το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτό προκύπτει ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ από τη δικογραφία», προσθέτει.

«Για τη μία εκ των δύο κτηνοτρόφων, πληροφορηθήκαμε από τη δικογραφία ότι φέρεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, το οποίο η Δικαιοσύνη, ορθώς, πρέπει να ελέγξει. Εμείς όμως δεν έχουμε ΚΑΜΙΑ , ούτε άμεση ούτε έμμεση, ΕΜΠΛΟΚΗ με το όποιο θέμα έχει προκύψει με την κτηνοτρόφο Ε.Π..

Τονίζω ότι θεσμική υποχρέωση των Βουλευτών, είναι να προασπίζονται τα νόμιμα συμφέροντα των συμπολιτών τους, λειτουργώντας ως οι πρώτοι συνήγοροι του ΠΟΛΙΤΗ , και αυτό πράττω διαχρονικά», δηλώνει ο Νότης Μηταράκης.

Βαρτζόπουλος: Για ένα μικρό γραπτό μήνυμα βρέθηκα στη δικογραφία

«Με δύο ερωτήσεις βρέθηκα στη δικογραφία», επισημαίνει ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υφυπουργός Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος για την εμπλοκή του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Ο βουλευτής δεν πρέπει να ασχολείται με τα προβλήματα των ανθρώπων; Δεν είναι υποχρέωση του;», διερωτάται σε γραπτή δήλωσή του που έδωσε στη δημοσιότητα το απόγευμα του Σαββάτου.

«Θα πρέπει να μας πουν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς πώς εννοούν την έννοια του βουλευτoύ», προσθέτει αναφορικά με την ανάμιξή του στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Με ένα πολύ σύντομο γραπτό μήνυμα, έθεσα στον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ το θέμα ενός μικρού κτηνοτρόφου από χωριό της περιφέρειάς μου. Τον ρώτησα εάν χρειάζονται επιπλέον δικαιολογητικά και το τέλος τον ρώτησα ”εάν γίνεται”. Μάλιστα το ”γίνεται” ήταν με δύο ερωτηματικά. Θα πρέπει να μας πουν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς πώς εννοούν την έννοια του βουλευτoύ. Ο βουλευτής δεν πρέπει να ασχολείται με τα προβλήματα των ανθρώπων; Δεν είναι υποχρέωση του;», καταλήγει στη δήλωσή του.

Μπουκώρος: «Το αίτημα που υπέβαλα ήταν ηθικό, δίκαιο και νόμιμο»

Διευκρινίσεις για την εμπλοκή του ονόματός του στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δίνει ο Χρήστος Μπουκώρος, λέγοντας σε συνομιλητές του ότι τηλεφώνησε στην ηγεσία του οργανισμού για ένα ζευγάρι αγροτών, το οποίο είχε αποκλειστεί από τις πληρωμές ενώ είχε ζώα.

Ο κ. βουλευτής Μαγνησίας της ΝΔ, ο οποίος έλαβε γνώση της δικογραφίας, που έχει διαβιβαστεί στη Βουλή, ανέφερε στους συνομιλητές του, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «η υπόθεση αφορά ένα ζευγάρι νέων αγροτών το οποίο αποκλείστηκε από τις πληρωμές το 2021, ενώ ελάμβανε νομίμως ενισχύσεις από το 2017 με τετραετές συμβόλαιο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Ο λόγος ότι ενώ μέχρι το 2020 οι ενδιαφερόμενοι δήλωναν για τις ενισχύσεις νόμιμο οικογενειακό βοσκότοπο με συμβόλαια από το 1900 δηλωμένο στην εφορία για τον οποίο πλήρωναν ΕΝΦΙΑ, λόγω του θανάτου του παππού της οικογένειας το ζευγάρι αποφάσισε να μην δηλώσει ενοικιαστήριο από πεθαμένο. Απευθύνθηκαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ ζητώντας τεχνική λύση κάνοντας εγκαίρως το αίτημα την άνοιξη του 2021. Η τεχνική λύση δίνεται στον παραγωγό λίγο πριν πληρωθεί και όχι όταν υποβάλλει την αίτηση.

Τέλη Οκτωβρίου είδαν ότι δεν πληρώθηκαν γιατί ο κ. Λιβανός έβγαλε ΚΥΑ που λέει ότι «όσοι είχαν ιδιωτικό βοσκότοπο νοικιασμένο και πέρασαν σε τεχνική λύση αποκλείονται». Και αυτό πέντε μέρες πριν τις πληρωμές. Μια ΚΥΑ που πετάει απ’ έξω κανονικούς παραγωγούς με ζώα και βάζει στο παιχνίδι βοσκοτόπους χωρίς ζώα» φέρεται να είπε στους συνομιλητές του ο Χρήστος Μπουκώρος.

«Η αναδρομικότητα της ΚΥΑ Λιβανού ήταν που δημιούργησε το πρόβλημα»

«Έκανε ένσταση ο άνθρωπος και λέει “εγώ είμαι νέος και με αφήνετε απλήρωτο‘ και εκεί παίρνω τηλέφωνο τον Μελά και λέω ”είναι δυνατόν να κλωτσάμε νέους ανθρώπους;”. Έντεκα μήνες μετά βγήκε η ΚΥΑ Γεωργαντά που λέει τα ακριβώς αντίθετα. Καταργεί την προηγούμενη ΚΥΑ και λέει όσοι έχουν ζώα, παίρνουν κανονικά τις πληρωμές τους. Και πληρώνεται κανονικά ο παραγωγός. Το ίδιο αίτημα ζητάει και άλλος βουλευτής που είναι στην δικογραφία και ακόμα ένας που δεν αναφέρεται σε αυτή.

Το αίτημα που υπέβαλα ήταν ηθικό, δίκαιο και νόμιμο. Η αναδρομικότητα της ΚΥΑ Λιβανού ήταν που δημιούργησε το πρόβλημα. Είχε καλές προθέσεις, ωστόσο οι αναδρομικότητες πάντα προκαλούν πρόβλημα, ορισμένους ανθρώπους τους “εκτέλεσε”», καταλήγει ο βουλευτής της ΝΔ, για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητεί – όπως και για άλλους 10 βουλευτές – την άρση ασυλίας του.

