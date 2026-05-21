Κατερίνα Μουτσάτσου: Από τα τηλεοπτικά πλατό των 90s μέχρι το Χόλιγουντ και στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού

Το πρόσωπο–έκπληξη που βρέθηκε στα αποκαλυπτήρια του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καρυστιανού είναι η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου. Η εμφάνισή της προκάλεσε έκπληξη στην αίθουσα του «Ολύμπιον» στην πλατεία Αριστοτέλους με τον δημοσιογράφο Θανάση Αυγερινό να την υποδέχεται στη σκηνή, παρουσιάζοντας παράλληλα το γνωστό βίντεο της από το 2012, το «I am Hellene», που είχε γίνει viral παγκοσμίως την περίοδο της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων. Στο άκουσμα του ονόματός της, το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα, ενώ η ίδια, εμφανώς συγκινημένη και με τρεμάμενη φωνή, παραδέχθηκε ότι δεν είχε προετοιμάσει λόγο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «προετοιμαζόμουν επί 12 χρόνια για τη σημερινή ημέρα».

Αναφερόμενη στο επίμαχο βίντεο του 2012, η Μουτσάτσου υπογράμμισε ότι δημιουργήθηκε σε μια δύσκολη εποχή για την Ελλάδα, όταν τα στερεότυπα στο εξωτερικό είχαν ενταθεί λόγω της οικονομικής κρίσης. Στο ίδιο πλαίσιο, χαιρέτισε Έλληνες και ελληνορθόδοξους σε όλο τον κόσμο, από την Ουκρανία έως τη Συρία, δίνοντας έναν τόνο ευρύτερης πολιτισμικής και εθνικής αναφοράς στην παρέμβασή της.

Το ευρύ κοινό τη γνώρισε τη δεκαετία του ’90 μέσα από δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές όπως τα «Cheek to Cheek», «Ένα και Ένα», «Θα σε δω στο πλοίο» και «Χωρισμένοι με παιδιά». Αργότερα ακολούθησαν κινηματογραφικές συμμετοχές τόσο στην ελληνική, όσο και στη διεθνή σκηνή, με εμφανίσεις στην Τουρκία και στο Χόλιγουντ, ενώ χαρακτηριστική υπήρξε και η συμμετοχή της στη χολιγουντιανή παραγωγή «The Hangover».

Γεννημένη το 1972 στο Μοντερέι της Καλιφόρνιας, μεγάλωσε στην Αθήνα και την Αίγινα, μέσα σε ένα παραδοσιακό ελληνικό οικογενειακό περιβάλλον, ενώ σπούδασε στη Σορβόννη, Ιστορία Τέχνης και Θεατρικές Σπουδές.

Στα πρώτα της επαγγελματικά βήματα εμφανίστηκε σε ευρωπαϊκές και ελληνικές τηλεοπτικές παραγωγές, καθιερώνοντας σταδιακά την παρουσία της στο τηλεοπτικό τοπίο της δεκαετίας του ’90. Η πορεία της συνεχίστηκε με συμμετοχές σε σειρές όπως το «Χωρισμένοι με παιδιά», αλλά και άλλες τηλεοπτικές επιτυχίες της εποχής, σε μια περίοδο όπου η ελληνική τηλεόραση βρισκόταν σε πλήρη άνθηση.

Στις αρχές των 2000s η Μουτσάτσου επεκτείνει τη δραστηριότητά της και στον κινηματογράφο, με χαρακτηριστική συμμετοχή στην ταινία του Νίκου Περάκη «Η Λίζα και όλοι οι άλλοι», ενώ την ίδια περίοδο αποκτά αναγνωρισιμότητα και εκτός Ελλάδας μέσα από συμμετοχές σε τουρκικές τηλεοπτικές παραγωγές, όπως το «Yabancı Damat».

Παράλληλα με την υποκριτική, η Κατερίνα Μουτσάτσου δοκίμασε με επιτυχία και τη μουσική όπου ερμήνευσε μαζί με τον Δημήτρη Κοργιαλά το τραγούδι «Μια Φορά», το οποίο εξελίχθηκε σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές ποπ επιτυχίες της εποχής.

Η πιο καθοριστική τομή στη ζωή της ήρθε όταν αποφάσισε να εγκαταλείψει την Ελλάδα και να μετακομίσει στο Λος Άντζελες. Εκεί προσπάθησε να επαναπροσδιορίσει την καλλιτεχνική της ταυτότητα, συμμετέχοντας σε ανεξάρτητες παραγωγές, μικρού μήκους ταινίες και δημιουργικά projects στα οποία είχε ρόλο όχι μόνο ως ηθοποιός, αλλά και ως σεναριογράφος και παραγωγός. Η ίδια έχει περιγράψει αυτή τη μετάβαση ως μια συνειδητή επιλογή απομάκρυνσης από το κλασικό ελληνικό σύστημα της showbiz και αναζήτησης μεγαλύτερης δημιουργικής ελευθερίας. Εκεί γνωρίζει και τον Αμερικανό παραγωγό Charles Como, με τον οποίο απέκτησε δύο γιους, ενώ η ζωή της πλέον μοιράζεται ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελλάδα.

Η εμφάνισή της στο πολιτικό πεδίο δεν είναι κάτι καινούργιο. Το 2014 είχε κατέβει υποψήφια στις ευρωεκλογές στο ευρωψηφοδέλτιο του Ενιαίου Παλλαϊκού Μετώπου (ΕΠΑΜ) του οικονομολόγου Δημήτρη Καζάκη. Δέκα χρόνια αργότερα, το 2024, η Μουτσάτσου επανεμφανίστηκε στον ίδιο πολιτικό χώρο, συμμετέχοντας εκ νέου στο ευρωψηφοδέλτιο του ΕΠΑΜ. Ωστόσο η Κατερίνα Μουτσάτσου είχε μείνει στη συλλογική μνήμη με το βίντεο «I am Hellene» του 2012.

