Όλυμπος: Τραυματίστηκε πυροσβέστης στις έρευνες για τον αγνοούμενο 25χρονο ορειβάτη

Ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, 21/5, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπισμού του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη στον Όλυμπο, τα ίχνη του οποίου έχουν χαθεί από το απόγευμα της Τετάρτης, 20/5.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε όταν γλίστρησε και έπεσε, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κεφάλι. Παρά τον τραυματισμό του, διατηρούσε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στην 113 Πτέρυγα Μάχης, στη Θεσσαλονίκη.

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του 25χρονου

Την ίδια ώρα, οι έρευνες για τον εντοπισμό του νεαρού ορειβάτη βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 20 πυροσβέστες από τη 2η και την 8η ΕΜΑΚ, μαζί με δύο εθελοντές, ενώ τρία drones ερευνούν από αέρος την ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, αναμένεται να συνδράμει και εναέριο μέσο. Μέχρι στιγμής, δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος του 25χρονου.

Ο νεαρός φέρεται να αναχώρησε μόνος από το καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός» με προορισμό τον Μύτικα, και από τότε δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής. Πληροφορίες αναφέρουν ότι άλλοι ορειβάτες που βρίσκονταν στο καταφύγιο τού είχαν επισημάνει πως δεν διέθετε τον απαραίτητο εξοπλισμό για την ανάβαση και τον προέτρεψαν να μην συνεχίσει, όμως εκείνος αγνόησε τις συστάσεις τους.

Η τελευταία καταγεγραμμένη εμφάνισή του ήταν πριν από δύο ημέρες, σε υψόμετρο περίπου 2.800 μέτρων, όταν έγινε αντιληπτός από ζευγάρι αλλοδαπών ορειβατών, οι οποίοι ενημέρωσαν την Πυροσβεστική δίνοντας και το σχετικό στίγμα.

