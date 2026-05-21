search
ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 23:09
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.05.2026 21:15

Όλυμπος: Τραυματίστηκε πυροσβέστης στις έρευνες για τον αγνοούμενο 25χρονο ορειβάτη

21.05.2026 21:15
EMAK

Ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, 21/5, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπισμού του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη στον Όλυμπο, τα ίχνη του οποίου έχουν χαθεί από το απόγευμα της Τετάρτης, 20/5.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε όταν γλίστρησε και έπεσε, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κεφάλι. Παρά τον τραυματισμό του, διατηρούσε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στην 113 Πτέρυγα Μάχης, στη Θεσσαλονίκη.

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του 25χρονου

Την ίδια ώρα, οι έρευνες για τον εντοπισμό του νεαρού ορειβάτη βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 20 πυροσβέστες από τη 2η και την 8η ΕΜΑΚ, μαζί με δύο εθελοντές, ενώ τρία drones ερευνούν από αέρος την ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, αναμένεται να συνδράμει και εναέριο μέσο. Μέχρι στιγμής, δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος του 25χρονου.

Ο νεαρός φέρεται να αναχώρησε μόνος από το καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός» με προορισμό τον Μύτικα, και από τότε δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής. Πληροφορίες αναφέρουν ότι άλλοι ορειβάτες που βρίσκονταν στο καταφύγιο τού είχαν επισημάνει πως δεν διέθετε τον απαραίτητο εξοπλισμό για την ανάβαση και τον προέτρεψαν να μην συνεχίσει, όμως εκείνος αγνόησε τις συστάσεις τους.

Η τελευταία καταγεγραμμένη εμφάνισή του ήταν πριν από δύο ημέρες, σε υψόμετρο περίπου 2.800 μέτρων, όταν έγινε αντιληπτός από ζευγάρι αλλοδαπών ορειβατών, οι οποίοι ενημέρωσαν την Πυροσβεστική δίνοντας και το σχετικό στίγμα.

Διαβάστε επίσης:

Αποφυλακίστηκε μετά από 24 χρόνια το ηγετικό στέλεχος της 17Ν Αλέξανδρος Γιωτόπουλος

Συναγερμός στα Χανιά: Βρέθηκε ανθρώπινος σκελετός σε δύσβατη περιοχή

Ασλανίδης: «Αντί να ασχολούμαστε με τη δίκη, ασχολούμαστε με το κόμμα Καρυστιανού»





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
irakleio-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς η Ασφάλεια Ηρακλείου «ξήλωσε» δύο εγκληματικές οργανώσεις με ναρκωτικά, όπλα και απάτη ΟΠΕΚΕΠΕ – 15 συλλήψεις

vouli-83254
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με απώλειες για ΝΔ απορρίφθηκε η προανακριτική – 152 τα «όχι» στις κάλπες για Λιβανό και Αραμπατζή

mareva-gios
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Μαρέβα Μητσοτάκη φωτογραφήθηκε στον Μυστρά με τον εορτάζοντα γιο της, Κωνσταντίνο

Dafoe
LIFESTYLE

«Φύτεψε κάποιο σπόρο μέσα μου»: Ο Νταφόε μιλά για τη σχέση του με την Ελλάδα

marco-rubio
ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο για Κούβα: H πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας «δεν είναι μεγάλη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
odysseia
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν ζήτησε 16 εκατ. ευρώ επιχορήγηση από το ΥΠΠΟ ως… «Παραμύθι του Τσάρλι», θα λάβει 6,5

ataman-obradovic
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Βελούδινο διαζύγιο Γιαννακόπουλου με Αταμάν - Με Σερέλη ως το τέλος της σεζόν, επαφές με Ομπράντοβιτς

statue-liberty
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Αμερικανοί μπορούν να αποκτήσουν κομμάτι από το Άγαλμα της Ελευθερίας με 250 δολάρια

moto_parking
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Παρκάρισμα μηχανής στο πεζοδρόμιο: Τι ισχύει και πότε πέφτει πρόστιμο

kraounakis iliopoulos xristo dendias
ΚΑΛΧΑΣ

Με Κραουνάκη στο Θησείο ο Αλέξης, η Καρυστιανού, το Ολύμπιον και ο Ηλιόπουλος, το «δώρο» Χριστοδουλάκη σε Τσίπρα και ο «στρατηγός» Δένδιας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 23:06
irakleio-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς η Ασφάλεια Ηρακλείου «ξήλωσε» δύο εγκληματικές οργανώσεις με ναρκωτικά, όπλα και απάτη ΟΠΕΚΕΠΕ – 15 συλλήψεις

vouli-83254
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με απώλειες για ΝΔ απορρίφθηκε η προανακριτική – 152 τα «όχι» στις κάλπες για Λιβανό και Αραμπατζή

mareva-gios
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Μαρέβα Μητσοτάκη φωτογραφήθηκε στον Μυστρά με τον εορτάζοντα γιο της, Κωνσταντίνο

1 / 3