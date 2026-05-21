Όλυμπος: Χτενίζουν τις χαράδρες για τον 25χρονο Ισπανό ορειβάτη – Επιχείρησε να ανέβει στην κορυφή χωρίς εξοπλισμό

Τις χαράδρες χτενίζουν τα μέλη της πυροσβεστικής για να εντοπίσουν τον 25χρονο Ισπανό ορειβάτη που αγνοείται στον Όλυμπο.

Ο Ισπανός ορειβάτης αποφάσισε να ανέβει μόνος του στην κορυφή του Όλυμπου, παρά το γεγονός ότι δεν είχε τον κατάλληλο εξοπλισμό. Το στίγμα του έδωσαν τουρίστες που τον είδαν στα 2.800 μέτρα.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 18 πυροσβέστες της 2ης και 8ης ΕΜΑΚ με δύο εθελοντές και τρία drone.

Το έργο των δυνάμεων της πυροσβεστικής δυσχεραίνουν οι καιρικές συνθήκες επάνω στον Μύτικα, καθώς μεταβάλλονται διαρκώς με έντονη ομίχλη και πολλά χιόνια.

Οι πυροσβέστες θα διανυκτερεύσουν στο καταφύγιο «Αγαπητός» και θα ξεκινήσουν αύριο και πάλι τις έρευνες.

