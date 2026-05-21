21.05.2026 21:24

Ταυτοποιήθηκε η σορός στον Αποκόρωνα: Ανήκει στον γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο που αγνοούνταν

tsikopoulos alex

Με δραματικό τρόπο κλείνει η υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου καθώς το απόγευμα της Πέμπτης, φέρεται να ταυτοποιήθηκε η σορός του στον Τζιτζιφέ Αποκορώνου.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Αστυνομικού Διευθυντή Χανίων Κανέλλο Νικολάου, τη σορό εντόπισε περαστικός, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις του τοπικού τμήματος, καθώς και στελέχη της ερευνητικής ομάδας μαζί με ιατροδικαστή.

Από τα πρώτα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά της σορού, οι Αρχές εκτιμούν ότι υπάρχει αντιστοιχία με τον εξαφανισθέντα νεαρό γιατρό, χωρίς ωστόσο να έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι επίσημες διαδικασίες ταυτοποίησης.

«Από έρευνα που κάναμε με τον ιατροδικαστή, διαπιστώθηκε ότι η σορός ανήκει στον εξαφανισθέντα νεαρό γιατρό. Είδαμε ότι αντιστοιχούν χαρακτηριστικά του ρουχισμού του με αυτά της σορού», ανέφερε στο zarpanews.gr ο κ. Νικολάου.

Η σορός βρέθηκε σε εξωτερικό χώρο με πυκνή θαμνώδη βλάστηση και ξερά κλαδιά, κοντά στην περιοχή όπου βρίσκεται εκκλησάκι, χωρίς όμως να εντοπίζεται μέσα σε αυτό.

Σύμφωνα με τον Αστυνομικό Διευθυντή η μορφολογία του εδάφους και η πυκνή βλάστηση δυσχέραιναν σημαντικά τον εντοπισμό.

Οι αστυνομικές και ιατροδικαστικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr για την εξέλιξη έχει ενημερωθεί η οικογένεια του Αλέξη Τσικόπουλου που αναμένεται να φτάσει αύριο Παρασκευή στα Χανιά για την αναγνώριση της σορού.

