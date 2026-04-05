Πολιτικές αντιδράσεις από την κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη: Εκλογές ζητούν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ – Τι λένε ΚΚΕ, ΝΕΑΡ

Πολιτικές αντιδράσεις προκάλεσε η κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού και η αναφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη «είναι ένα καθεστώς που δεν θα σταματήσει πουθενά στην προσπάθεια του να παραμείνει γαντζωμένο στην εξουσία», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, σε δήλωση του αναφορικά με την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνοντας ότι η μόνη δημοκρατική διέξοδος είναι οι εκλογές.

Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρει ειδικότερα ότι «στον ΟΠΕΚΕΠΕ συναντήθηκαν η διαφθορά και ο πελατειασμός της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας» και πως «όταν έρχονται σωρηδόν δικογραφίες για υπουργούς και δεκάδες βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, αυτό πιστοποιεί το καθετοποιημένο σύστημα διασπάθισης των κοινοτικών πόρων». «Με πολιτική κάλυψη είχε στηθεί μια μηχανή μαύρου χρήματος , στην οποία έσπευσαν όλοι να λάβουν το “μερίδιο” τους», σημειώνει.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «αυτό δεν είναι διαχρονική παθογένεια αλλά άλλη μια απόδειξη ότι για τη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό το κράτος και οι πόροι του είναι λάφυρο» και σχολιάζει πως «ο Πρωθυπουργός θεωρεί ότι μπορεί να ξεμπερδέψει ζητώντας από τον κ. Καραμανλή να δηλώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος».

Υποστηρίζει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «φοβάται να ζητήσει παραιτήσεις ή να αποπέμψει τους ελεγχόμενους» και «επιβεβαιώνει πως η κυβέρνηση του βασίζεται σε μια δεδηλωμένη εκλεγχόμενων από τη δικαιοσύνη».

«Ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύθηκε και σήμερα (sic) για δυναμικότερη αντιπαράθεση με το ‘Βαθύ Κράτος’. Μα ο ίδιος είναι το “Βαθύ Κράτος”», τονίζει και επισημαίνει πως: «είναι ο Πρωθυπουργός της κυβέρνησης των υποκλοπών που ήθελε να ελέγξει τα πάντα. Που δημιούργησε μετά την οικονομική κρίση ένα μονοκομματικό διεφθαρμένο πελατειακό κράτος χωρίς αξιοκρατία και διαφάνεια. Το κράτος λάφυρο για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τις συμβουλευτικές εταιρείες, των ημετέρων και τις ελίτ των αρεστών. Το κράτος που εισπράττει τους φόρους των πολιτών και μετά τους μοιράζει με απευθείας αναθέσεις στους ‘κολλητούς’ του συστήματος εξουσίας πέριξ του Μαξίμου. Μετέτρεψαν τα ευρωπαϊκά κονδύλια σε έξοδα για την προεκλογική καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας».

Ο «Πρωθυπουργός και σήμερα δεν απάντησε αν η κυβέρνηση του ή άλλη κρατική υπηρεσία αγόρασαν το Predator από τον απόστρατο Ισραηλινό», λέει και τονίζει ότι «δεν έχει το πολιτικό θάρρος ούτε να κατακεραυνώσει αυτόν που τον εκβιάζει αποκαλώντας τον “Νίξον”».

«Οι πολίτες πλέον γνωρίζουν. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν είναι μια τυπική κεντροδεξιά κυβέρνηση, είναι ένα καθεστώς που δεν θα σταματήσει πουθενά στην προσπάθεια του να παραμείνει γαντζωμένο στην εξουσία», υπογραμμίζει καταληκτικά.

ΚΚΕ: Το κρίσιμο για το λαό είναι να απαλλαγεί συνολικά απ’ τη βάρβαρη πολιτική που παράγει σκάνδαλα

«Αποτελεί τεράστιο θράσος και πρόκληση να εμφανίζεται ο κ. Μητσοτάκης σαν να μην είναι ο ίδιος επικεφαλής της κυβέρνησης που είναι βουτηγμένη στη σαπίλα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, μιλώντας προκλητικά για “αστοχίες”, όταν μια ολόκληρη βιομηχανία παρανομιών και πελατειακών σχέσεων λειτουργούσε -τουλάχιστον εν γνώσει του- προς όφελος κομματικών στελεχών και άλλων επιτήδειων και σε βάρος πάντα των βιοπαλαιστών αγροτών» αναφέρει το ΚΚΕ, σε σχόλιό του, για την ανάρτηση του πρωθυπουργού.

«Αυτό το “βαθύ κράτος”, με το οποίο δήθεν θα αντιπαρατεθεί, είναι το κράτος που ταΐζει με κάθε νόμιμο και παράνομο τρόπο τα διάφορα μικρά και μεγάλα τρωκτικά, που συμμετέχει στο μακελειό του πολέμου, που σέρνει στα δικαστήρια τους αγωνιστές αγρότες και τους φορτώνει την ακρίβεια του πολέμου κάνοντας απαγορευτική την προοπτική επιβίωσης τους. Έτσι εννοεί ο κ. Μητσοτάκης την αποτελεσματική και δίκαιη στήριξη των αγροτών», προσθέτει το σχόλιο του κόμματος και καταλήγει:

«Γι’ αυτό, το κρίσιμο για το λαό είναι να απαλλαγεί όχι μόνο από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, αλλά συνολικά απ’ τη βάρβαρη πολιτική που παράγει όχι μόνο σκάνδαλα, αλλά συνεχώς νέα αδιέξοδα σε βάρος της ζωής του, ανοίγοντας με τον αγώνα του έναν πιο ελπιδοφόρο δρόμο για τον ίδιο και τα παιδιά του», καταλήγει.

ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Μητσοτάκης είναι το πιο Βαθύ και Σκοτεινό κράτος

Σκληρή είναι και η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, που στέκεται στις «διαχρονικές ευθύνες» που επικαλείται ξανά ο πρωθυπουργός.

«Ένα γαλάζιο σκάνδαλο με δεκάδες κατηγορούμενους βουλευτές του και τολμά να αυτοπαρουσιάζεται ως μεταρρυθμιστής που εξυγίανε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο νονός του επιτελικού κράτους της διαφθοράς, της μίζας και της ρεμούλας δεν μπορεί να μιλά για το “Βαθύ Κράτος”, γιατί ο ίδιος είναι το πιο Βαθύ και Σκοτεινό κράτος και στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στο Predator και στη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών λειτούργησε ως τροχοπέδη στην έρευνα και στην αποκάλυψη της αλήθειας. Σιωπή για τις αποκαλύψεις δικών του πρώην Υπουργών και Βουλευτών. Σιωπή για τη διαπλοκή και τις κοινοβουλευτικές αθλιότητες που οδήγησαν στον μη έλεγχο πολιτικών προσώπων. Σιωπή για το πώς διαχειρίστηκαν δημόσιο χρήμα από το 2019 μέχρι σήμερα οι γαλάζιες ακρίδες. Μετά από το 2025 κατάλαβε ο κ. Μητσοτάκης ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν άρρωστος Οργανισμός; Όταν άλλαζε τις διοικήσεις δεν το γνώριζε; Όταν αυξάνονταν εντυπωσιακά το ζωικό κεφάλαιο δεν το γνώριζε; Όταν στήνονταν πάρτι από το δικό του κόμμα και κορυφαία στελέχη του πάλι δεν το γνώριζε; Τόσο αθώος πια ο κ. Μητσοτάκης;».

»Και την ίδια στιγμή, εκκωφαντική σιωπή και για τις εικόνες ντροπής από τη δίκη των Τεμπών. Για τις συνθήκες που προσβάλλουν τους συγγενείς των θυμάτων και υπονομεύουν την ίδια τη διαδικασία απονομής δικαιοσύνης. Σιωπή για τις ελεεινές δηλώσεις υπουργών του και την εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης απέναντι στους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας. Δεν πρόκειται για αδυναμία. Είναι συνειδητή επιλογή συγκάλυψης», τονίζει η Κουμουνδούρου.

«Όσο για την ακρίβεια – για όλα φταίει ο πόλεμος, λες και μέχρι τον Φλεβάρη ζούσαμε στην Εδέμ. Ο κ. Μητσοτάκης με την πολιτική του δημιουργεί ακρίβεια – πάνω στην ακρίβεια χωρίς να αγγίζει τα καρτέλ, χωρίς να αναφέρει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των διαλυστηριών, αφήνοντας τις τράπεζες και τις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας να καταγράφουν ρεκόρ κερδών. Αντί να μειώσει φόρους όπως σωστά κάνουν σε σειρά ευρωπαϊκών χωρών – ανακοινώνει επιδόματα, επιδοτεί την ακρίβεια δηλαδή και επιστρέφει στην κοινωνία ένα μικρό κομματάκι από τα υπερέσοδα που παράγει η ακρίβεια του πολέμου. Ο κ. Μητσοτάκης μας τα παίρνει χοντρά από την μια τσέπη για να δώσει λίγα στην άλλη και μας ζητά να πανηγυρίζουμε.

Όσο για τις αυξήσεις των μισθών που είναι αναγκαίες θα είχαν πραγματικό αποτέλεσμα αν δεν ήταν η αύξηση της ακρίβειας ακόμα μεγαλύτερη ώστε να έχει ήδη εξαερώσει αυτές τις αυξήσεις. Ας πάει σε ένα super market o κ. Μητσοτάκης, ας δει την αγορά ενοικίασης ακινήτων και θα διαπιστώσει αμέσως ότι η αγοραστική δύναμη έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, γι’ αυτό και οι πολίτες δηλώνουν σε ποσοστό πάνω από 50 % ότι το διαθέσιμο εισόδημα τους ήταν μεγαλύτερο το 2019 παρά σήμερα.

Για το δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Βήμα της Κυριακής», αναφορικά με τη χρηματοδότηση της Intellexa από κρατικά και ευρωπαϊκά κονδύλια, που υπογράφει ο δημοσιογράφος Β. Λαμπρόπουλος «ο κ. Μητσοτάκης δεν λέει ούτε λέξη. Επικαλείται το “δικαίωμα της σιωπής”. Το δημοσίευμα αποτελεί ακόμα ένα ισχυρό τεκμήριο, το οποίο καταρρίπτει τους ισχυρισμούς του κ. Μητσοτάκη περί “υπόθεσης ιδιωτών”», επισημαίνει και τονίζει: «Ο κ. Μητσοτάκης εξαπάτησε πολλούς για πολύ, είναι η ώρα να φύγει με κάλπη. Να φύγει η κυβέρνηση των γαλάζιων ακρίδων και των ανεξέλεγκτων απατεώνων να γυρίσει σελίδα η χώρα».

Νέα Αριστερά: Ο κ. Μητσοτάκης ανακαλύπτει ξανά και ξανά το «βαθύ κράτος» που ο ίδιος εξέθρεψε

Επίθεση στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, εξαπολύει με ανακοίνωσή της και η Νέα Αριστερά σχολιάζοντας ότι «η αρνητική αυτή εμπειρία είναι νέα αφετηρία για αντιπαράθεση με το βαθύ κράτος».

«Ο κ. Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του εμφανίζεται σχεδόν ως… μασκοφόρος εκδικητής απέναντι στο “βαθύ κράτος”. Μόνο που ξεχνά να μας πει ποιος το δημιούργησε, ποιος το εξέθρεψε και ποιος κυβέρνησε τη χώρα τα τελευταία επτά χρόνια. Το “βαθύ κράτος” που δήθεν ανακαλύπτει σήμερα είναι το σύστημα εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας: πελατειακό, αδιαφανές και βαθιά εξαρτημένο από ρουσφέτια και εξυπηρετήσεις. Η διαφθορά δεν είναι κάποιο side project της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά ο βασικός τρόπος διακυβέρνησής της», σχολιάζει.

»Επίσης, ο Πρωθυπουργός προσπαθεί εναγωνίως να μας πείσει ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί μια “παθογένεια του παρελθόντος”, που, με τακτικισμούς, όπως η μεταφορά του στην ΑΑΔΕ και χωρίς καμία ουσιαστική δομική αλλαγή, έχει δήθεν ξεπεραστεί. Αλλά η προσπάθεια να παρουσιαστεί ως “ξεπερασμένη” υπόθεση δεν είναι τίποτα άλλο από μια ακόμη επιχείρηση συγκάλυψης.

Την ίδια στιγμή, κυβερνητικά στελέχη, όπως ο κ. Γεωργιάδης, φτάνουν στο σημείο να σχετικοποιούν το ρουσφέτι, λέγοντας ότι υπάρχει… από τον 5ο αιώνα π.Χ., ενώ επιτίθενται ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επειδή κάνει τη δουλειά της. Ενοχλεί, φαίνεται, η Δικαιοσύνη όταν πλησιάζει την εξουσία.

Η κυβέρνηση είναι βαθιά μπλεγμένη στη διαφθορά, την οποία η ίδια παράγει. Μια κυβέρνηση που καταρρέει μέσα στη δυσωδία των σκανδάλων που η ίδια δημιούργησε», προσθέτει.

«Όσο κι αν επιχειρεί ο κ. Μητσοτάκης να αλλάξει αφήγημα, δεν μπορεί να εμφανίζεται ταυτόχρονα και ως τιμωρός και ως αρχιτέκτονας του ίδιου συστήματος. Και για να μιλήσουμε και εμείς σε αόριστο: η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποτέλεσε μια κακή παρένθεση. Και έκλεισε», καταλήγει η Νέα Αριστερά.

