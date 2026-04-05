Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι θα πει ο Μητσοτάκης στο τηλεοπτικό μήνυμά του – Τα πρόσωπα και οι πολιτικές

Στη γραμμή της κυριακάτικης ανάρτησής του – αλλά με περισσότερες λεπτομέρειες – αναμένεται να κινηθεί το μήνυμα του πρωθυπουργού για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την άφιξη των δύο νέων δικογραφιών στη Βουλή, το πρωί της Δευτέρας.

Πληροφορίες από το Μέγαρο Μαξίμου αναφέρουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να μιλήσει και πάλι για διαχρονικό και διακομματικό πρόβλημα με τον Οργανισμό, παραδεχόμενος, βέβαια, ότι από τις κυβερνήσεις του υπήρξαν αστοχίες και λάθη, αλλά και έλλειψη αποφασιστικότητας καταπολέμησης φαινομένων πελατιασμού και ρουσφετολογικής διαχείρισης προβλημάτων. Αλλά, επίσης, αναμένεται να πει ότι η κυβέρνηση ήταν εκείνη που εκκίνησε τις έρευνες για τα όσα συνέβαιναν με τις παράνομες επιδοτήσεις.

Επίσης, λένε οι πληροφορίες, όσον αφορά στα εμπλεκόμενα πρόσωπα, ο πρωθυπουργός θα επιμείνει ότι θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση της κάθε περίπτωσης χωριστά και ότι δεν πρόκειται να υπάρξει «τσουβάλιασμα», όπως επιχειρεί να κάνει η αντιπολίτευση. Έτσι, άλλη θα είναι η αντιμετώπιση περιπτώσεων, όπως, π.χ. του Κώστα Αχ. Καραμανλή, και άλλη για βουλευτές που απλώς εμφανίζονται να επικοινωνούν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ μόνο για ενημέρωση ή επιτάχυνση υλοποίησης δίκαιων αιτημάτων αγροτών και κτηνοτρόφων.

Σε θεσμικό επίπεδο, πάλι, ο πρωθυπουργός αναμένεται να υπογραμμίσει ότι η κυβέρνηση ήδη προχώρησε σε κινήσεις που κόβουν τον «ομφάλιο λώρο» της διαφθοράς μέσα στον Οργανισμό, περνώντας τον στην ΑΑΔΕ και ψηφιοποιώντας όλες τις διαδικασίας για την καταβολή αγροτικών ενισχύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να επαναλάβει το αφήγημα της μάχης της κυβέρνησης με το «βαθύ κράτος» και να περιγράψει επόμενες κινήσεις, ενδεχομένως συνδεδεμένες και με την συνταγματική αναθεώρηση.

Μήνυμα με αιχμές για την αντιπολίτευση

Μέσα στο μήνυμα αναμένεται να υπάρξουν αιχμές και για την αντιπολίτευση, τόσο για το προαναφερθέν «τσουβάλιασμα» όσο και για την προσπάθειά της να αποστεί των ευθυνών για την κατάσταση που διαμορφώθηκε στον ΟΠΕΚΕΚΕ, και εκτιμάται ότι ο πρωθυπουργός θα αναφερθεί και σε περιπτώσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ που φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις παρανόμων επιδοτήσεων, επιχειρώντας να υπογραμμίσει το διαχρονικό πρόβλημα με τον οργανισμό.

Σύσκεψη στο Μαξίμου για την κατάσταση στην ελληνική αγορά

Τέλος, όπως έγινε γνωστό στη 1 το μεσημέρι στο Μαξίμου θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό, με αντικείμενο την κατάσταση στην ελληνική αγορά λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Αν και ακόμα δεν αναμένονται νέα μέτρα – καθώς ακόμα δεν έχουν εφαρμοστεί τα ήδη αναγγελθέντα – θεωρείται βέβαιο ότι θα εξεταστούν τα δημοσιονομικά περιθώρια για νέες παρεμβάσεις ελάφρυνσης, όσο η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει έκκρυθμη.

Υπενθυμίζεται ότι σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Real News, o υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, δήλωσε ότι «ο δημοσιονομικός χώρος υπάρχει, αλλά δεν είναι ανεξάντλητος. Σε αυτή τη φάση διαθέσαμε περίπου 300 εκατ. ευρώ. Αυτό δεν είναι το τέλος των παρεμβάσεων, είναι η αρχή. […] Αν η κρίση παραταθεί και οι πιέσεις στην ενέργεια ενταθούν, τότε προφανώς θα χρειαστούν και νέες πρωτοβουλίες. Η κυβέρνηση θα εξαντλήσει κάθε διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο, γιατί στο τέλος της ημέρας η οικονομική πολιτική έχει νόημα μόνο όταν κρατά όρθια την κοινωνία».

