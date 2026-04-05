Μητσοτάκης στις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου: Η Ελευθερία και Δημοκρατία δεν είναι ποτέ δεδομένες (Photos/Video)

Μεγάλη ήταν η συγκίνηση για την εντυπωσιακή πομπή με 12.000 συμμετέχοντες και 30 φιλαρμονικές ορχήστρες προς τον Κήπο των Ηρώων στην κορύφωση των εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Ηρωική Έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων. Δυο αιώνες μετά η Έξοδος παραμένει ζωντανή στη μνήμη και τη συνείδηση όλου του κόσμου ως μια διαχρονική μαρτυρία του αγώνα για την ελευθερία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στο Μεσολόγγι λίγο μετά τις 10 το πρωί, ενώ τον υποδέχθηκε ο δήμαρχος της πόλης, Σπύρος Διαμαντόπουλος και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης.

«Το Μεσολόγγι μάς υπενθυμίζει ότι Ελευθερία και Δημοκρατία δεν είναι ποτέ δεδομένες», ανέφερε μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός στον πανηγυρικό της ημέρας.

«Το σημαντικότερο μήνυμα της Εξόδου είναι η αγάπη για την Ελευθερία. Η πράξη, την οποία σφράγισε η ηρωική κραυγή ενός λαού που επέλεξε την υπέρτατη θυσία από τις αλυσίδες της σκλαβιάς, έγινε το ηθικό θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίστηκε το σύγχρονο ελληνικό κράτος, αλλά και ένα από τα ιστορικά εκείνα γεγονότα που επαναπροσδιορίζουν μέχρι σήμερα την ουσία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η ενότητα του λαού μας παραμένει πρώτο ζητούμενο. Σήμερα είμαστε κυρίαρχο κράτος με κεντρικό ευρωπαϊκό ρόλο, με ενωμένους πολίτες, με δυνατή οικονομία και αυτό μας επιτρέπει να είμαστε παρόντες, όπου μας χρειάζεται ο ελληνισμός», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Έξοδο του Μεσολογγίου.

«“Τα μάτια μου δεν είδαν τόπον ενδοξότερον από τούτο το αλωνάκι”, έγραψε ο Διονύσιος Σολωμός, περιγράφοντας τη λαβωμένη ιερή Πόλη όπου ο ηρωισμός και η τραγωδία έγραψαν ιστορία», σημείωσε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας:

«Αυτό ακριβώς το σημείο του χάρτη, το Μεσολόγγι, εδώ όπου ηρωισμός και τραγωδία διασταυρώθηκαν, με αποτέλεσμα να γραφτεί με αίμα μία από τις πιο συγκλονιστικές σελίδες της εθνικής μας διαδρομής.

Όσο μάλιστα οδεύουμε πιο βαθιά σε έναν αβέβαιο 21ο αιώνα, τόσο περισσότερο η Εξοδος χρησιμεύει ως οδηγός προς το μέλλον.

Σήμερα συνεπώς, δεν βρισκόμαστε εδώ συμμετέχοντας απλά σε μια εθιμοτυπική τελετουργία, αλλά για να αντλήσουμε διδάγματα από τη φωτιά που έκαιγε στις καρδιές των Ελεύθερων Πολιορκημένων και να αναμετρηθούμε έτσι με την κομβική σημασία που αποκτά για το παρόν», συνέχισε.

«Γιατί είναι πράγματι πολλά τα μηνύματα που εκπέμπονται επί 200 χρόνια από τούτο εδώ τον τόπο, με πρώτο και σημαντικότερο, ανάμεσά τους την αγάπη για την Ελευθερία, που ταυτίζεται και ενίοτε ξεπερνά ακόμα και τον πόθο για την ίδια τη ζωή. Ένα άλμα στο αβέβαιο ώστε να αποκαλυφθεί με αυτόν τον δραματικό τρόπο το σημείο εκείνο που μετατρέπει τον καθημερινό άνθρωπο σε πραγματικό ήρωα» συνέχισε ο πρωθυπουργός, για να υπογραμμίσει:

«Η θύμηση των Πολιορκημένων άχρονη μπροστά σου θα γονατίζει, όπως έγραψε ο Παλαμάς. Από μόνη της ωστόσο, η μνήμη δεν αρκεί. Η κατανόηση αποτελεί χρέος μας, καθώς η ιστορία δεν είναι μουσείο, είναι καθρέφτης.

Με το Μεσολόγγι να αποτυπώνει σε αυτόν τον καθρέφτη την υπερβατική, αλλά και την κτηνώδη όψη της ανθρωπότητας, είναι μία δίδυμη αναμέτρηση που συνοδεύει δυστυχώς την εξέλιξη όλων των κοινωνιών.

Τότε, επί μήνες ολόκληρους, η τεράστια δύναμη της Οθωμανικής και Αιγυπτιακής αυτοκρατορίας σφυροκοπούσε με σφοδρότητα τα τείχη της πόλης.

Δεν ήταν όμως μόνο οι οβίδες. Ήταν κι ο αδίστακτος εχθρός της πείνας που σταδιακά εξόντωνε άνδρες, γυναίκες και παιδιά.

Μια οδυνηρή στέρηση που με τη σειρά της στερούσε από τους αγωνιστές ακόμα και το δικαίωμα σε ένα ένδοξο αλλά γρήγορο τέλος.

Κι όμως, καθώς τα σώματα εξαπλώνονταν, το πνεύμα των πολιορκημένων γινόταν ολοένα και πιο ισχυρό.

Και αυτό το ξεχωριστό ανάστημα που με τον καιρό υψώνονταν, ήταν αυτό που φόβισε τελικά περισσότερο τους πολιορκητές, ώστε όταν πρότειναν ανακωχή και παράδοση να πάρουν μια απάντηση που τα έλεγε όλα: Τα κλειδιά του Μεσολογγίου είναι κρεμασμένα στις μπούκες των κανονιών μας.

Αυτός ο τόπος λοιπόν δεν υπήρξε απλά ένα στρατηγικό οχυρό από πέτρα και χώμα, με κινητήρια δύναμη το θάρρος των ανθρώπων του.

Αναδείχθηκε σε ένα φρούριο της ανθρώπινης αντοχής. Το τελευταίο οδόφραγμα της ψυχής και του πνεύματος έναντι στο κύμα της υποδούλωσης. Γι΄ αυτό άλλωστε και η τραγική έκβαση των γεγονότων δεν καταγράφηκε ποτέ στη συλλογική συνείδηση ως ήττα. Διότι μπορεί οι πύλες τελικά να άνοιξαν, τα τείχη να έπεσαν και η πόλη να ισοπεδώθηκε από την οργή του εχθρού».

Η σημερινή δεύτερη ημέρα των εκδηλώσεων ξεκίνησε στις 7:00 το πρωί στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος με πανηγυρική πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του μητροπολίτη Χαλκίδος, Χρυσοστόμου, ενώ στις 10:20 το πρωί πραγματοποιήθηκε η δοξολογία, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα.

Τασούλας: Τα διδάγματα της Εξόδου μάς λένε πόσο πολύτιμη είναι τελικά η ελευθερία μας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας παρέστη επίσης στις εκδηλώσεις του Δήμου Μεσολογγίου για τον εορτασμό της 200ης επετείου της Εξόδου των Ελεύθερων Πολιορκημένων.

Ο κ. Τασούλας, μετά τη δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου, παρακολούθησε την παρέλαση και ακολούθως συμμετείχε στην πομπή της Εικόνας της Εξόδου προς τον Κήπο των Ηρώων, όπου κατέθεσε στεφάνι. Στη συνέχεια, απένειμε τα έπαθλα στους νικητές του 78ου αγώνα «Δρόμος Θυσίας» και έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η ηρωική Έξοδος του Μεσολογγίου πριν 200 χρόνια αντανακλά στον υπέρτατο βαθμό τη δόξα, την απήχηση και τα διδάγματα συνολικά της ελληνικής επανάστασης του 1821!

Η δόξα της πολιορκίας του Μεσολογγίου δεν στεφανώνει τους βάρβαρους εισβολείς, στεφανώνει τους Ελεύθερους Πολιορκημένους που έκαναν πράξη με την αυτοθυσία και τον ηρωισμό τους το «ελευθερία ή θάνατος».

Τα διδάγματα της Εξόδου μάς λένε πόσο πολύτιμη είναι τελικά η ελευθερία μας. Με τι πρωτοφανείς και ανυπολόγιστες θυσίες κατακτήθηκε και πόσο ευλαβικά πρέπει να την προστατέψουμε.

Προστατεύουμε, λοιπόν, σήμερα την ενότητά μας, τη συνοχή μας και τις εθνικές αξίες μας που είναι ασπίδες μέσα στη διεθνή αναστάτωση που μας περιβάλλει. Προστατεύουμε τελικά την ελευθερία που μας χάρισε και η Έξοδος και ευγνωμονούμε γι’ αυτό αιώνια τους Ελεύθερους Πολιορκημένους!».

Φάμελλος: Μια μοναδική στιγμή εγγεγραμμένη στη συνείδηση του παγκόσμιου Ελληνισμού αλλά και της ανθρωπότητας

Ως «μία μοναδική στιγμή της ιστορίας εγγεγραμμένη στη συνείδηση του παγκόσμιου Ελληνισμού αλλά και της ανθρωπότητας» χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος την Ηρωική Έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων σε δηλώσεις του, μετέχοντας στις εκδηλώσεις για την επέτειο των 200 ετών.

«Χαρά της ιστορίας και γη επαγγελμένη, χαρακτήριζε ο μεσολογγίτης Κωστής Παλαμάς αυτόν τον τόπο, αποδίδοντας όλο το ιστορικό και αξιακό του βάρος. Η θυσία, ο ηρωισμός και η γενναιότητα των ελευθέρων πολιορκημένων αποτελούσε ταυτόχρονα όρκο σε πανανθρώπινα αγαθά όπως είναι η αξία της ζωής, της ελευθερίας της αξιοπρέπειας, αλλά και η κοινή απόφαση για μία κοινωνία που κοιτάει μπροστά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Φάμμελος, προσθέτοντας:

«Αυτά τα πανανθρώπινα αγαθά αποτυπώνονται στις μέρες μας και στις αξίες της κοινωνίας αλλά και στο διεθνές δίκαιο. Γι΄ αυτό απέναντι στη φρίκη του πολέμου, απέναντι στους αποκλεισμούς, εμείς πρέπει να σταθούμε δυνατά στα μηνύματα των Μεσολογγιτών και των Μεσολογγίτισων. Γιατί το Μεσολόγγι και η Ηρωϊκή Έξοδος είναι το αποτύπωμα και το μέτρο και της γενναιότητας και της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας».

Στις 11:00 ξεκίνησε η πομπή από τον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος και μετάβαση στον Κήπο των Ηρώων, όπου τελέστηκε τρισάγιο και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων.

Αμέσως μετά ακολούθησε η βράβευση των νικητών και νικητριών του δρόμου θυσίας, ενώ η υψίφωνος, Vivian Douglas απέδωσε το μοιρολόι, «Να ζει το Μεσολόγγι», με την συμμετοχή της χορωδίας του Δήμου Μεσολογγίου.

Στις 14:00 πραγματοποιήθηκε η μεταφορά των ιερών κειμηλίων από τον Κήπο των Ηρώων στο μουσείο Ιστορίας και Τέχνης -Πινακοθήκη, ενώ στις 18:00 θα γίνει η επιστροφή της Εικόνας της Εξόδου με πομπή από τον Κήπο των Ηρώων στην αίθουσα τελετών του μουσείου Ιστορίας και Τέχνης – Πινακοθήκη.

Δένδιας: «Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι επέλεξαν την υπέρτατη θυσία»

Με αφορμή την κορύφωση των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την Ηρωϊκή Έξοδο του Μεσολογγίου ανάρτηση έκανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, αναφέροντας στο Χ «200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου. Τα ξημερώματα της Κυριακής των Βαΐων οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι επέλεξαν την υπέρτατη θυσία».

200 χρόνια από την Έξοδο του #Μεσολογγίου. Τα ξημερώματα της Κυριακής των Βαΐων οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι επέλεξαν την υπέρτατη θυσία. pic.twitter.com/EF7K7P5KZh — Nikos Dendias (@NikosDendias) April 5, 2026

Αλέξης Τσίπρας: Πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτή την κληρονομιά

«Η Έξοδος του Μεσολογγίου υπήρξε μια μοναδική στιγμή συλλογικής αυταπάρνησης, μια συλλογική κραυγή Ελευθερίας, που συγκλόνισε την Ευρώπη και τον κόσμο, γιατί απέδειξε ότι τα όρια της επιθυμίας του ανθρώπου για μια ελεύθερη ζωή μπορούν να συναντήσουν και να αψηφήσουν τον θάνατο», επισήμανε σε ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας.

«Στα 200 χρόνια από τότε, οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι του Μεσολογγίου ήταν η φλόγα και ο οδηγός του λαού μας στις πιο μεγάλες του στιγμές.

Στο Αλβανικό Μέτωπο το ‘40, στο έπος της Εθνικής Αντίστασης, στον τοίχο της Καισαριανής, στο μπλόκο της Κοκκινιάς, στην αντιδικτατορική πάλη και στο Πολυτεχνείο.

Ηρωισμός είναι η επιλογή έστω μιας στιγμής απόλυτης ελευθερίας από μια ζωή απόλυτης αναξιοπρέπειας. Και αυτή η επιλογή στεφανώνει την ανθρώπινη ύπαρξη», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός.

«Πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτή την κληρονομιά. Να θυμόμαστε, να τιμούμε, αλλά κυρίως να συνεχίζουμε. Γιατί ο σύγχρονος πατριωτισμός που οφείλουμε να οικοδομήσουμε δεν είναι λόγια· είναι ευθύνη. Και στο βαθύτερο του πυρήνα, κουβαλά το Μεσολόγγι: Την αφοσίωση σε μια πατρίδα ελευθερίας, δικαιοσύνης και αξιοπρέπειας», κατέληξε.

Πάσχα στην Ελλάδα: Οι προορισμοί της κατάνυξης και η έξοδος των εκδρομέων σε όλη τη χώρα

Ηγουμενίτσα: Όταν ένα τραγούδι viral πριν από 2.000 χρόνια, ακούγεται ξανά σε ένα δημοτικό σχολείο

Αδιανόητη τραγωδία στην Κόρινθο: «Από τύχη δεν είχαμε τέσσερα θύματα» – Μια σύλληψη για την εγκληματική αμέλεια που οδήγησε στον θάνατο της 43χρονης (Video)

