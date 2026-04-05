Αδιανόητη τραγωδία στην Κόρινθο: «Από τύχη δεν είχαμε τέσσερα θύματα» – Μια σύλληψη για την εγκληματική αμέλεια που οδήγησε στον θάνατο της 43χρονης (Video)

Για την αδιανόητη τραγωδία στην Κόρινθο, με θύμα μια 43χρονη μητέρα τριών παιδιών, μίλησε το πρωί της Κυριακής στο Action 24, ο δήμαρχος της πόλης Νίκος Σταυρέλης.

Όπως είπε στο Action24, η γυναίκα, που είχε έρθει από τη Γερμανία στην Ελλάδα για τις διακοπές του Πάσχα, «πήγε τσάμπα».

«Είναι ένα δυστύχημα που δεν μπορεί να το διανοηθεί κανείς», επισήμανε, τονίζοντας πως το κτίριο, από το οποίο κατέρρευσε το μπαλκόνι, αποτελεί μία εγκαταλελειμμένη εδώ και 15 χρόνια επιχείρηση που αγοράστηκε πέρσι και ανακαινιζόταν.

«Δεν έλαβαν τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα για να αποκλείσουν τον χώρο από πεζούς και αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να γίνει το δυσάρεστο γεγονός μέσα σε δευτερόλεπτα. (…) Ούτε κορδέλες για να αποκλείσουν τον χώρο, να μην περνάει άνθρωπος από το σημείο. 10 μέτρα μία κορδέλα, αυτό ήταν όλο», επισήμανε.

Ο Νίκος Σταυρέλης στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι δεν υπήρξαν και άλλα θύματα, καθώς η γυναίκα βρισκόταν μαζί με τον σύζυγό της και τα τρία ανήλικα παιδιά τους, εκ των οποίων το ένα τραυματίστηκε.

«Το ότι δεν είχαμε περισσότερα θύματα, αυτό κι αν ήταν τύχη. Το ένα παιδί πήγε στο νοσοκομείο με τραύματα, τα άλλα δύο ήταν καλά, πέρασαν στο απέναντι πεζοδρόμιο με τον πατέρα τους», είπε. «Ως εκ θαύματος δεν είχαμε τέσσερα θύματα», υπογράμμισε.

«Ήρθε μία γυναίκα να κάνει διακοπές και η γυναίκα δεν θα γυρίσει στην οικογένειά της» κατέληξε.

Ερωτώμενος εάν ο δήμος φέρει ευθύνη για ετοιμόρροπα κτίρια, εξήγησε πως το συγκεκριμένο δεν ήταν τέτοιο, ήταν απλά εγκαταλελειμμένο.

Πώς σημειώθηκε η τραγωδία

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε, γύρω στις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου (4/4), κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης στην πρόσοψη του κτιρίου, όταν -κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες- κατέρρευσε εξώστης από την οροφή τραυματίζοντας θανάσιμα την 43χρονη που περνούσε από το σημείο με τα παιδιά της.

Από την κατάρρευση τραυματίστηκε ελαφρά και ο 10χρονος γιος της άτυχης γυναίκας στο πίσω μέρος του κεφαλιού του. Τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας (ο σύζυγός της και τα άλλα δύο τους παιδιά 7 και 8 ετών) που βρίσκονταν μαζί τους, ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν.

Πληροφορίες αναφέρουν πως εκείνη την ώρα στο σημείο εκτελούνταν εργασίες από τουλάχιστον τρεις εργάτες, οι οποίοι αποχώρησαν αμέσως μετά το συμβάν, πριν σπεύσουν στην περιοχή οι αστυνομικοί.

Οι τρεις εργάτες, που δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, αναζητούνται.

O εργολάβος του κτιρίου συνελήφθη, ενώ αναζητείται και ο ιδιοκτήτης του κτιρίου.

Καμία προειδοποιητική σήμανση

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι για το έργο είχε εκδοθεί άδεια μικρής κλίμακας, ωστόσο στο σημείο δεν υπήρχε καμία προειδοποιητική σήμανση ούτε είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των διερχομένων.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που διαπίστωσαν τον θάνατο της 43χρονης και μετέφεραν τη σορό της, ενώ παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στο τραυματισμένο παιδί και το μετέφεραν στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Προληπτικά στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.

Στο σημείο επιχείρησε η Πυροσβεστική, για τον απεγκλωβισμό της σορού, ενώ έφτασαν επίσης επιθεωρητές εργασίας και ενημερώθηκε η αρμόδια Πολεοδομία για τις περαιτέρω ενέργειες.

Η περιοχή αποκλείστηκε από την Αστυνομία για την αποτροπή νέου ατυχήματος.

Διαβάστε επίσης:

