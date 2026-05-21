Παναθηναϊκός: Σε τελικό στάδιο οι επαφές με τον Νίστρουπ, πρόταση για συμβόλαιο 2+1 ετών

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να κινείται σε «διπλό ταμπλό» αναφορικά με την τεχνική ηγεσία, καθώς παράλληλα με τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση του «διαζυγίου» με τον Ράφα Μπενίτεθ, προχωρά και το θέμα του Γιάκομπ Νίστρουπ, ο οποίος παραμένει η πρώτη επιλογή των «πράσινων» για τον πάγκο της ομάδας.

Στον Παναθηναϊκό έχουν ξεχωρίσει εδώ και καιρό τον 38χρονο Δανό προπονητή, με τον Φράνκο Μπαλντίνι να έχει αναλάβει βασικό ρόλο στις συζητήσεις, ενώ στην πορεία συμμετείχε ενεργά και ο Στέφανος Κοτσόλης. Ο Νίστρουπ έχει ενημερωθεί αναλυτικά για το πρότζεκτ του «τριφυλλιού», έχοντας συνομιλήσει ακόμη και με τον Γιάννη Αλαφούζο μέσω τηλεδιάσκεψης.

Οι δύο πλευρές έχουν προχωρήσει σε εκτενείς συζητήσεις γύρω από το αγωνιστικό πλάνο, τη φιλοσοφία της ομάδας, αλλά και ζητήματα που αφορούν το ρόστερ και τις μεταγραφικές ανάγκες. Ο Δανός τεχνικός εμφανίζεται κάτι παραπάνω από θετικός απέναντι στην προοπτική να εργαστεί για πρώτη φορά εκτός Δανίας, βλέποντας στον Παναθηναϊκό μία πολύ σημαντική πρόκληση για την καριέρα του.

Οι «πράσινοι» έχουν ήδη καταθέσει πρόταση για συμβόλαιο διάρκειας 2+1 χρόνων, με απολαβές που μπορούν να φτάσουν έως και το 1,5 εκατ. ευρώ ετησίως μαζί με μπόνους στόχων, ενώ η προσφορά καλύπτει και τους συνεργάτες που θα επιλέξει να φέρει μαζί του.

Παρότι ακόμη δεν υπάρχει οριστική συμφωνία, το κλίμα θεωρείται ιδιαίτερα θετικό. Ο μοναδικός «κίνδυνος» αφορά το ενδεχόμενο να επανέλθει η Άιντραχτ Φρανκφούρτης για τον Νίστρουπ μετά τη λύση της συνεργασίας της με τον Αλμπέρτ Ριέρα, δεδομένου ότι ο Δανός ήταν στόχος τους και πριν από λίγους μήνες.

Στο «τριφύλλι» πάντως, επικρατεί αισιοδοξία πως οι οριστικές εξελίξεις δεν θα αργήσουν και θα υπάρξει σύντομο συμφωνία με τον Νίστρουπ.

