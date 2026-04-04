Τραγωδία στην Κόρινθο: Συνελήφθη ο εργολάβος του κτιρίου που κατέρρευσε – Η εγκληματική αμέλεια που οδήγησε στον θάνατο της 43χρονης

Τον εργολάβο του κτιρίου, που κατέρρευσε και σκότωσε 43χρονη, μητέρα τριών παιδιών, στην Κόρινθο, συνέλαβαν οι Αρχές, ενώ αναζητούν και τον ιδιοκτήτη του κτιρίου.

Η 43χρονη, η οποία διέμενε στη Γερμανία και είχε έρθει στην Ελλάδα για τις διακοπές του Πάσχα μαζί με την οικογένειά της, βρήκε ακαριαίο θάνατο.

Όπως ανέφεραν κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν στην ΕΡΤ, το κτίριο είχε εγκαταλειφθεί εδώ και πολλά χρόνια, ενώ το τελευταίο διάστημα γίνονταν εργασίες ανακαίνισης, χωρίς ωστόσο να έχουν τοποθετηθεί πλέγματα ή κορδέλες.

Πώς σημειώθηκε η τραγωδία

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε, γύρω στις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου (4/4), κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης στην πρόσοψη του κτιρίου, όταν -κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες- κατέρρευσε εξώστης από την οροφή τραυματίζοντας θανάσιμα την 43χρονη που περνούσε από το σημείο με τα παιδιά της.

Από την κατάρρευση τραυματίστηκε ελαφρά και ο 10χρονος γιος της άτυχης γυναίκας στο πίσω μέρος του κεφαλιού του. Τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας (ο σύζυγός της και τα άλλα δύο τους παιδιά 7 και 8 ετών) που βρίσκονταν μαζί τους, ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν.

Πληροφορίες αναφέρουν πως εκείνη την ώρα στο σημείο εκτελούνταν εργασίες από τουλάχιστον τρεις εργάτες, οι οποίοι αποχώρησαν αμέσως μετά το συμβάν, πριν σπεύσουν στην περιοχή οι αστυνομικοί.

Οι τρεις εργάτες, που δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, αναζητούνται.

Καμία προειδοποιητική σήμανση

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι για το έργο είχε εκδοθεί άδεια μικρής κλίμακας, ωστόσο στο σημείο δεν υπήρχε καμία προειδοποιητική σήμανση ούτε είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των διερχομένων.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που διαπίστωσαν τον θάνατο της 43χρονης και μετέφεραν τη σορό της, ενώ παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στο τραυματισμένο παιδί και το μετέφεραν στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Προληπτικά στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.

Στο σημείο επιχείρησε η Πυροσβεστική, για τον απεγκλωβισμό της σορού, ενώ έφτασαν επίσης επιθεωρητές εργασίας και ενημερώθηκε η αρμόδια Πολεοδομία για τις περαιτέρω ενέργειες.

Η περιοχή αποκλείστηκε από την Αστυνομία για την αποτροπή νέου ατυχήματος.

