Κρήτη: Νεκρός 94χρονος που έπεσε από τα ενετικά τείχη

Την τελευταία του πνοή στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο άφησε 94χρονος, ο οποίος -γύρω στις 11 το πρωί του Σαββάτου- έπεσε από τα ενετικά τείχη κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο ηλικιωμένος έπεσε από μεγάλο ύψος, άνω των 8 μέτρων, καταλήγοντας λίγα μέτρα από την είσοδο της Πύλης του Αγίου Γεωργίου στην Κρήτη.

Ο 94χρονος έπεσε με το κεφάλι στα σκαλοπάτια, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές κακώσεις στο κεφάλι και στα πόδια. Όταν τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ ήταν εν ζωή. Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο, όπου εξέπνευσε παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών αποκλείουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, με τις έρευνες να προσανατολίζονται στην πιθανότητα ο ηλικιωμένος να υπέστη κάποιο παθολογικό επεισόδιο που οδήγησε στη μοιραία πτώση.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

