search
ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 04:37
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.04.2026 19:18

Βούλα: Συνελήφθησαν δύο οδηγοί για «κόντρες» – Ξεπέρασαν τα 150 χλμ/ώρα

Χειροπέδες σε δύο οδηγούς, που έκαναν κόντρες στην περιοχή της Βούλας, πέρασαν αστυνομικοί της ΟΕΠΤΑ της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί εντόπισαν τα ξημερώματα, επί της Λεωφόρου Κων. Καραμανλή στη Βούλα, δύο οχήματα να κάνουν αυτοσχέδιους αγώνες, κινούμενα με υπερβολική ταχύτητα άνω των 130 χλμ/ώρα και κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Οι αστυνομικοί ακολούθησαν τα δύο οχήματα σε όλη την κίνησή τους, λαμβάνοντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος, και τα ακινητοποίησαν στη συμβολή των οδών Αθήνας και Νιόβης στη Βουλιαγμένη.

Εκεί συνελήφθησαν οι δύο οδηγοί, ένας 32χρονος αλλοδαπός και 19χρονος Έλληνας, και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛ.ΑΣ., σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής που διενεργήθηκε ο αυτοσχέδιος αγώνας, η ταχύτητα των οχημάτων ξεπερνούσε τα 130 χλμ/ώρα, αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 70 χλμ/ώρα, ενώ σε κάποιο σημείο ξεπέρασε και τα 150 χλμ/ώρα, αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 50 χλμ/ώρα.

Οι οδηγοί οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3