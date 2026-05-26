Κρήτη: Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε 29χρονος – Χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο

Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ένας 29χρονος στην Κρήτη ο οποίος χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ekriti.gr του ξυλοδαρμού είχε προηγηθεί καυγάς ο οποίος ξεκίνησε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Ο 29χρονος φέρεται να δέχθηκε χτυπήματα και να τραυματίστηκε.

Κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων για περαιτέρω εξετάσεις και αντιμετώπιση των τραυμάτων του.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες του επεισοδίου και τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση.

