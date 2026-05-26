Επίθεση Μαρινάκη στον Τσίπρα για το 2015 στο «παρά πέντε» του νέου κόμματος

Στο… παρά πέντε της παρουσίασης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, εξαπολύει επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό με αφορμή δηλώσεις του πρώην προέδρου της Κομισιόν για την κρίσιμη διαπραγμάτευση του 2015.

Συγκεκριμένα, ο Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ δήλωσε στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ «Στο χιλιοστό» ότι «είχα διαβάσει στις εφημερίδες πως είναι κομμουνιστής (σ.σ. ο κ. Τσίπρας) κι εγώ είμαι χριστιανοδημοκράτης. Ετσι ξαφνιάστηκα όταν του ζητούσα να φορολογήσει τους εφοπλιστές, δηλαδή το πλουσιότερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, και εκείνος αρνήθηκε. Θυμάμαι που του είπα “εσύ είσαι αριστερός και εγώ δεξιός. Καλώς”».

Με αφορμή τη δήλωση αυτή ο Π. Μαρινάκης σημείωσε ότι «μια από τις πολυτιμότερες υπηρεσίες που προσέφερε στον τόπο ο κ. Τσίπρας είναι ότι με τη διακυβέρνησή του διέλυσε πολλούς από τους μύθους με τους οποίους μεγαλώσαμε. Ένας από αυτούς: ότι ο πολιτικός του χώρος ήταν μονοπωλιακά υπέρ των “φτωχών και των αδυνάτων”. Χθες, […] ο Γιουνκέρ τα είπε όλα. Σύμφωνα με τον ίδιο και καθώς η Ευρώπη με την Ελλάδα απείχαν 380 εκατ. από μια συμφωνία, ο τότε πρόεδρος της Κομισιόν πρότεινε στον κ. Τσίπρα την φορολόγηση εφοπλιστών, αντί των συνταξιούχων για να εξασφαλίσει το ποσό. Και τι έκανε ο “προστάτης των αδυνάτων”; Επέλεξε να φορολογήσει τους συνταξιούχους. Όσο και να προσπαθεί ο κ. Τσίπρας, επενδύοντας στην άνευ περιεχομένου επικοινωνία, να “θάψει” βαθιά στη γη τα πεπραγμένα του, η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα».

Να δούμε αν ο Τσίπρας θα απαντήσει…

