Αιχμές Μαρινάκη κατά του Κώστα Καραμανλή μία μέρα πριν από την παρέμβασή του

Διακριτικές αιχμές κατά του Κώστα Καραμανλή άφησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών μία μέρα πριν από την παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή, ο οποίος αύριο Τρίτη θα μιλήσει στην παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη με το τίτλο «Η νέα παγκόσμια τάξη. Το δίκαιο της ισχύος».

Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι στην παρουσίαση θα παραστεί και ο Αντώνης Σαμαράς, ενώ στο ίδιο πάνελ θα είναι και ο Βαγγέλης Καλπαδάκης, πρώην διπλωματικός σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα και νυν μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΑΣΕ.

Στην τακτική ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, εντύπωση προκάλεσε η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη ότι «εγώ δεν ανήκω από μικρό παιδί στο “κόμμα Καραμανλή”, ανήκω στη Ν.Δ».

Ειδικότερα, σε ερώτηση για παλιότερη αναφορά του περί «προσωπικής ατζέντας», μετά την παρέμβαση που έκανε ο Αντώνης Σαμαράς στη Βουλή, σημείωσε:

«Δεν αναφερόμουν προσωπικά στον κ. Σαμαρά, περισσότερο αναφερόμουν στα υπό διαμόρφωση κόμματα. Υπάρχουν πολλών τύπων κόμματα, σχηματισμοί, παρατάξεις. Αυτές οι οποίες έχουν μια ιδεολογική βάση, μια πλατφόρμα ιδεών και προτάσεων, και αυτές που μετατρέπουν την προσωπική ατζέντα κάποιων, σε ένα κόμμα: κόμμα του α΄, κόμμα του β΄, κόμμα του γ΄. Έτσι τα διαβάζουμε τα κυοφορούμενα κόμματα στα ΜΜΕ. Άρα δεν είπα κάτι το οποίο δεν το διαβάζετε».

«Εγώ δεν ανήκω από μικρό παιδί στο “κόμμα Καραμανλή”, ανήκω στη Ν.Δ. που ίδρυσε ο εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής. Η Ν.Δ. είναι ένα κόμμα -εγώ μιλάω για το κόμμα στο οποίο ανήκω, προφανώς δεν είναι το μοναδικό- που ιδρύθηκε επί τη βάσει μιας πλατφόρμας ιδεών, μιας ιδρυτικής διακήρυξης, μιας σειράς θέσεων, που εξελίσσονται βέβαια στον χρόνο. Αυτό είναι ένας τύπος παράταξης, κόμματος. Υπάρχουν και οι άλλοι τύποι. Δεν θεωρώ ότι, αυτή τη στιγμή, τον κόσμο που μας ακούει τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα η προσωπική ατζέντα κανενός, αλλά το πώς η κάθε παράταξη, το κάθε κόμμα, όπου επιλέγει ο καθένας να κινηθεί ιδεολογικά, θα είναι χρήσιμο για την καθημερινότητά του».

