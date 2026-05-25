Ο Νετανιάχου δίνει εντολή για «αύξηση της πίεσης» στον Λίβανο

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο στρατός θα καταφέρει «ισχυρά χτυπήματα» στη Χεζμπολάχ.

Πρόσθεσε ακόμη ότι το Ισραήλ βρίσκεται «σε πόλεμο» με την οργάνωση και έχει σκοτώσει 600 μέλη τις τελευταίες εβδομάδες.

«Θα αυξήσουμε την κλίμακα των επιθέσεών μας εναντίον της Χεζμπολάχ και δεν θα σταματήσουμε», είπε.

Λίγα λεπτά αργότερα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις σε υποδομές της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου και «σε πολλές άλλες περιοχές».

Οι ΗΠΑ πιθανόν να δώσουν το πράσινο φως για μεγαλύτερη ισραηλινή επιχείρηση εναντίον της Χεζμπολάχ

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος άφησε να εννοηθεί τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να δώσουν το πράσινο φως για μια μεγαλύτερη ισραηλινή επιχείρηση εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, εν μέσω μιας αύξησης των επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Ισραήλ.

«Η Χεζμπολάχ αγνόησε επανειλημμένα αιτήματα να σταματήσει να πυροβολεί το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένου ενός πρόσφατου τελεσιγράφου. Δεν θα αναμένεται ποτέ από το Ισραήλ να απορροφά παθητικά τις επιθέσεις εναντίον των δυνάμεών του και των πολιτών του», δήλωσε ο αξιωματούχος στους Times of Israel. «Αυτή δεν είναι η κυβέρνηση Μπάιντεν».

Ο αξιωματούχος σημείωσε ότι τις τελευταίες οκτώ ημέρες, η Χεζμπολάχ έχει εκτοξεύσει πάνω από χίλια μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πάνω από 700 πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, σε μια προφανή προσπάθεια να εκτροχιάσει τις συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Σύγκρουση Νετανιάχου – Σμότριτς για την απάντηση στα drones της Χεζμπολάχ

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς συγκρούστηκαν σχετικά με την απάντηση στην αυξανόμενη απειλή με μη επανδρωμένα αεροσκάφη από τη Χεζμπολάχ κατά τη διάρκεια της χθεσινοβραδινής συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας, αναφέρει το Channel 12.

Ο Σμότριτς φέρεται να απαίτησε από τον Νετανιάχου οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις να καταστρέφουν 10 κτίρια στη Βηρυτό για κάθε μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εκτοξεύεται στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Νετανιάχου χλεύασε τον Σμότριτς, ρωτώντας τι θα έκανε μετά την εκτόξευση 30 μη επανδρωμένων αεροσκαφών, θα κατεδάφιζε 30 κτίρια;

Το ρεπορτάζ αναφέρει επίσης ότι ο Αρχηγός του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Εγιάλ Ζαμίρ, πίεσε επίσης για μεγαλύτερη ελευθερία δράσης, λέγοντας ότι δεν μπορούσαν να επιχειρούν με «τσιμπιδάκι».

Το Ισραήλ είναι σε μεγάλο βαθμό περιορισμένο στο εύρος των επιχειρήσεών του λόγω της πίεσης από τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με το Ιράν.

