Εμφύλιος στο CHP μετά την αποπομπή του Οζγκιούρ Οζέλ – «Δεν σε θέλουμε», λένε τα μέλη στον Κιλιτσντάρογλου 

Η πολιτική κρίση στην Τουρκία επιδεινώνεται. Ύστερα από το λεγόμενο «δικαστικό πραξικόπημα», που με νομικές προφάσεις αντικατέστησε τον ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Οζγκιούρ Οζέλ, και επανέφερε τον πρώην ηγέτη του κόμματος, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, το κόμμα που ίδρυσε ο Κεμάλ Ατατούρκ πριν από περίπου 100 χρόνια κλυδωνίζεται επικίνδυνα και κινδυνεύει να χωριστεί σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα.

Ο Οζγκιούρ Οζέλ εκδιώχθηκε χθες από την τουρκική αστυνομία και αναγκάστηκε να φύγει από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος, ενώ ο φερόμενος πλέον ως αρχηγός του κόμματος, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί στα γραφεία του κόμματος τη δεύτερη ημέρα του Μπαϊραμιού, δηλαδή στις 27 Μαΐου, και θα εκφωνήσει ομιλία. Στο μεταξύ, η αποπομπή του Οζγκιούρ Οζέλ από τα γραφεία του κόμματος έχει εντείνει την εχθρότητα κατά του Κιλιτσντάρογλου. Στα ΜΚΔ κυκλοφορεί η εικόνα του Κιλιτσντάρογλου με τη λεζάντα «δεν σε θέλουμε».

Ανοιχτό το ενδεχόμενο διάσπασης και πρόωρων εκλογών

Όμως η διαδικασία προχωρά. Ο Κιλιτσντάρογλου κάλεσε τα κομματικά στελέχη και τους δημόσιους λειτουργούς να συμμορφωθούν με τη δικαστική απόφαση του Εφετείου της Άγκυρας, που καθαίρεσε την ηγεσία του Οζγκιούρ Οζέλ και επανέφερε προσωρινά στην ηγεσία του κόμματος τον ίδιο. Ζήτησε επίσης, παράλληλα, να αποφεύγονται ενέργειες που αντιβαίνουν στην κομματική πειθαρχία. Μάλιστα, σύμφωνα με τη DW, απείλησε ότι, αν υπάρξουν κάποιοι που ενεργούν αντίθετα με τις εντολές, τότε θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

Η ορατή πιθανότητα της διάσπασης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με την υποστήριξη του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έχει καλλιεργήσει φήμες ότι ο Οζέλ και οι υποστηρικτές του μπορεί να χρειαστεί να προχωρήσουν στη δημιουργία ενός νέου κόμματος για να διεκδικήσουν τις επόμενες εκλογές. Ο έγκλειστος πρώην δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, ανάρτησε μήνυμα στα ΜΚΔ, καλώντας τους πολίτες να «υπερασπιστούν τη χώρα τους». Ενώ ο δημοφιλής δήμαρχος της Άγκυρας, Μανσούρ Γιαβάς, δήλωσε ότι ο στόχος της δικαστικής απόφασης ήταν να διχάσει το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης της Τουρκίας και να το καταστήσει αναποτελεσματικό. Προειδοποίησε επίσης ότι, με την οικονομία να καταρρέει, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα οι πολιτικοί ηγέτες της Τουρκίας να προχωρήσουν σε πρόωρες εκλογές το επόμενο διάστημα.

Διαβάστε επίσης

Τουρκία: Ο Οζέλ βγήκε από τα γραφεία του CHP – Πορεία προς την Εθνοσυνέλευση υπό βροχή (photos)

Χάος στην Άγκυρα: Εισβολή της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία του CHP (Videos)

Οι «γκρίζες ζώνες» γίνονται νόμος