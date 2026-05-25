Ο Νίκολας Κέιτζ αποκάλυψε γιατί ο Κρίστοφερ Νόλαν δεν θέλει να ξανασυνεργαστεί μαζί του

Ο Νίκολας Κέιτζ αποκάλυψε τον λόγο για τον οποίο ο Κρίστοφερ Νόλαν δεν επιθυμεί να συνεργαστεί ξανά μαζί του, σημειώνοντας πως ο σκηνοθέτης δεν επικοινώνησε ποτέ ξανά μαζί του μετά από άρνηση του γνωστού ηθοποιού σε πρόταση που του είχε κάνει.

Μιλώντας στους New York Times, ο Κέιτζ παραδέχτηκε ότι στο παρελθόν έχει «χάσει» συνεργασίες με σημαντικούς σκηνοθέτες, καθώς είχε απορρίψει προτάσεις τους. Όπως εξήγησε, η σχέση του με τον Νόλαν άλλαξε όταν εκείνος αρνήθηκε να συμμετάσχει στο θρίλερ Insomnia (2002), το οποίο τελικά γύρισαν οι Αλ Πατσίνο, Χίλαρι Σουάνκ και Ρόμπιν Ουίλιαμς.

«Οι περισσότεροι πληγώνονται και μετά δεν σε ξαναπαίρνουν τηλέφωνο. Μου έχει συμβεί αμέτρητες φορές», είπε χαρακτηριστικά ο Νίκολας Κέιτζ.

Παράλληλα, ο Κέιτζ ανέφερε ότι παρόμοια εμπειρία είχε και με τον Πολ Τόμας Άντερσον, με τον οποίο είχε συζητήσει συνεργασία στα πρώτα στάδια της καριέρας του, χωρίς όμως το project να προχωρήσει.

Στη λίστα των σκηνοθετών με τους οποίους, όπως υποστηρίζει, δεν προχώρησαν συνεργασίες έπειτα από δική του άρνηση, συμπεριέλαβε επίσης τον Γούντι Άλεν.

Αντίθετα, ξεχώρισε τη συνεργασία του με τον Ντέιβιντ Ο. Ράσελ, τον οποίο χαρακτήρισε «εξαίρεση», καθώς εκείνος επανήλθε με νέα πρόταση μετά την αρχική απόρριψη. Ο ηθοποιός αυτή την περίοδο συνεργάζεται μαζί του στην ταινία «Madden», όπου υποδύεται τον προπονητή John Madden. Όπως σημείωσε «έδειξε μεγάλη κλάση που με πήρε ξανά», ενώ πρόσθεσε ότι δεν ήθελε να χάσει δεύτερη ευκαιρία.

