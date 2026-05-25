ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 23:01
NYT: Γιατί η διέλευση 1.500 πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ δεν είναι «παιχνιδάκι» ακόμα και αν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ

Μόλις ανοίξει το Στενό του Ορμούζ οι ναυτιλιακές θα πρέπει να ξέρουν ποια τάνκερ θα στείλουν πρώτα και από ποιον πρέπει να πάρουν άδεια. Οι καπετάνιοι θα πρέπει να είναι ενήμεροι για τις διαδρομές, ενώ υπάρχει και το ζήτημα των ναρκών.  

Καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται πιο κοντά στην επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας, οι καπετάνιοι των 1.500 που έχουν καθηλωθεί εδώ και μήνες στα Στενά του Ορμούζ, ετοιμάζονται. Αλλά υπάρχουν ακόμα πολλές εκκρεμότητες που πρέπει να τακτοποιηθούν πριν τα πλοία διασχίσουν το Στενό.

Αν δεν αποκατασταθεί η κίνηση δεν πρέπει να περιμένουμε αποκλιμάκωση των τιμών

Πριν τον πόλεμο 130 πλοία την ημέρα περνούσαν το Στενό. Εκτιμάται ότι θα χρειαστούν ημέρες ακόμα και μήνες για να αποκατασταθεί η κίνηση σε αυτά τα επίπεδα. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να περιμένουμε άμεση αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου.

Σειρά προτεραιότητας και όριο ταχύτητας

Προτού τα πλοία αρχίσουν να διέρχονται από το Στενό, το οποίο έχει πλάτος 21 ναυτικά μίλια στο στενότερο του σημείο , οι εταιρείες θα πρέπει να γνωρίζουν τη σειρά προτεραιότητας δήλωσε ο Jakob P. Larsen, επικεφαλής ασφάλειας και προστασίας του Συμβουλίου της Βαλτικής και του Διεθνούς Ναυτιλιακού Συμβουλίου, το οποίο εκπροσωπεί τις ναυτιλιακές εταιρείες. Στην ιδανική περίπτωση, πρόσθεσε, θα ζητηθεί από τα πλοία να τηρούν ένα όριο ταχύτητας, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος σύγκρουσης ή προσάραξης σε ρηχά νερά.

«Θα πρέπει να γνωρίζουμε ποια διαδρομή θα ακολουθήσουμε και, φυσικά, τι είδους συντονισμό ή άδειες ή οτιδήποτε άλλο θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και από ποιες αρχές», πρόσθεσε ο Λάρσεν.

Ο κίνδυνος να προσκρούσουν τα πλοία σε νάρκες που έχει τοποθετήσει το Ιράν είναι υπαρκτός. Βρετανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι ανάμεσα στις νάρκες που έχει τοποθετήσει το Ιράν είναι και ορισμένες που βγάζουν φυσαλίδες  αερίου στην επιφάνεια, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο κύτος των πλοίων. 

Θα χρειαστούν εβδομάδες για αναπτύξουν τα ναυτικά τρίτων χωρών ναρκαλιευτικά, σύμφωνα με έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Το Ιράν απειλεί να ασκήσει έλεγχο στο Στενό και πρόσφατα ίδρυσε μια ρυθμιστική αρχή για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων στην περιοχή.

Καθαρισμός

Εντωμεταξύ, τα πλοία θα πρέπει να τεθούν εκ νέου σε λειτουργία. Όντας καθηλωμένα εδώ και μήνες στα ζεστά νερά του Περσικού Κόλπου έχουν συσσωρεύσει πεταλίδες, θαλάσσια όντα και φύκια που μπορούν να δυσκολέψουν την πλοήγηση, σύμφωνα με τους ΝΥΤ.

Η Hapag-Lloyd, πέμπτος μεγαλύτερος όμιλος μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο, κατάφερε να περάσει ένα πλοίο από την έναρξη του πολέμου. Ο διευθύνων σύμβουλος Rolf Habben Jansen δήλωσε πρόσφατα ότι χρειάστηκε εκτενή καθαρισμό.

«Παρατηρήσαμε επίσης ότι, μόλις το βγάλαμε στη θάλασσα, η μέγιστη ταχύτητα που μπορούσε να αναπτύξει ήταν σημαντικά χαμηλότερη από το συνηθισμένο», πρόσθεσε.

30-45 ημέρες για να αποκατασταθεί η κίνηση

Ο Λάσε Κριστόφερσεν, διευθύνων σύμβουλος της Wallenius Wilhelmsen, κολοσσού στον τομέα της μεταφοράς αυτοκινήτων εκτίμησε ότι αν πάνε όλα σύμφωνα με το σχέδιο, θα χρειαστούν 30 έως 45 ημέρες μέχρι να επανέλθει  η κίνηση στην περιοχή σε φυσιολογικά επίπεδα.

Οι εταιρείες πρέπει να είναι σίγουρες ότι τα πλοία τους είναι ασφαλή. Η Ερυθρά Θάλασσα είναι πιο ασφαλής σήμερα, αλλά συνεχίζονται οι επιθέσεις.

Ο Δημήτρης Αμπατζίδης, υπεύθυνος διαχείρισης κινδύνου στην εταιρεία ανάλυσης  ναυτιλιακών δεδομένων Kpler, δήλωσε ότι, ακόμη και αν και αν θεσπιστεί ένα λειτουργικό σύστημα για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, τις πρώτες τρεις με τέσσερις εβδομάδες η κίνηση θα είναι 40-50% μειωμένη. 

«Το βασικό ερώτημα για τις ναυτιλιακές αγορές είναι τι θα ακολουθήσει: μια ελεγχόμενη επαναλειτουργία, ένα σύστημα συνοδευόμενης διέλευσης, περιορισμένη διέλευση ή μια πραγματική επιστροφή στην κανονική λειτουργία», δήλωσε στους NYT και πρόσθεσε ότι βρίσκει πιο πιθανό το σενάριο τα πλοία να διέρχονται από το στενό, αλλά με περιορισμούς.

Ορισμένοι διατηρούν τις επιφυλάξεις τους για το αν θα υπάρξει συμφωνία ώστε να ανοίξει τελικά το Στενό. «Μένει να δούμε πότε θα υπογραφεί και θα ολοκληρωθεί η συμφωνία», δήλωσε ο Άμι Ντάνιελ, διευθύνων σύμβουλος της Windward, μιας εταιρείας ναυτιλιακών πληροφοριών, επισημαίνοντας τις διαφορές μεταξύ των δηλώσεων των αμερικανικών και των ιρανικών αξιωματούχων. 

Οι εταιρείες ενδέχεται να είναι επιφυλακτικές αν ο Πρόεδρος Τραμπ δηλώσει μονομερώς ότι το Στενό έχει ανοίξει, πρόσθεσε, υπενθυμίζοντας ότι αυτό έχει συμβεί δύο φορές.

