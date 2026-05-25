search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 23:02
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.05.2026 22:17

Την Τρίτη στον Άρειο Πάγο η δήλωση ίδρυσης του κόμματος Καρυστιανού

25.05.2026 22:17
karystianou-7234234

Την Τρίτη, 26/5, στις 10:00, στον Άρειο Πάγο, αναμένεται να κατατεθούν οι υπογραφές και η σχετική δήλωση για την ίδρυση του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», με την παρουσία της Μαρίας Καρυστιανού, ολοκληρώνοντας την επίσημη επικύρωση του νέου πολιτικού φορέα, λίγες ημέρες μετά την παρουσίασή του.

Το κόμμα, το οποίο έχει ως σύμβολο το περιστέρι με κλαδί ελιάς, είχε παρουσιαστεί την προηγούμενη εβδομάδα στο κινηματοθέατρο «Ολύμπιον» στην Πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης.

Κατά την ομιλία της, η Μαρία Καρυστιανού υπογράμμισε ότι «το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και ενωθεί», ενώ παράλληλα παρουσίασε τα 20 σημεία που περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος.

Υπενθυμίζεται ότι η αρχική πρόβλεψη ήταν η κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης να πραγματοποιηθεί την περασμένη Παρασκευή, ωστόσο το χρονοδιάγραμμα μεταβλήθηκε λόγω του μεγάλου αριθμού υπογραφών που συγκεντρώθηκαν στην εκδήλωση της Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε επίσης:

Ο Σακελλαρίδης δείχνει την «πόρτα» σε όσους ετοιμάζονται για το κόμμα Τσίπρα – Άνοιγμα σε ΜέΡΑ25

Υπουργικό υπό τον Μητσοτάκη την Τρίτη – Ποια θέματα είναι στο τραπέζι

Γεραπετρίτης για το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας: Δεν επιφέρει έννομες συνέπειες, δεν δημιουργεί τετελεσμένα





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
meth-new
ΕΛΛΑΔΑ

Διευρύνεται η δικογραφία για την υπόθεση της 3χρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ – Νέες βαριές κατηγορίες για τη μητέρα και τον σύντροφό της

lavrov_1002
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Λαβρόφ προέτρεψε τον Ρούμπιο να εκκενωθεί η αμερικανική πρεσβεία στο Κίεβο ενόψει ρωσικών επιθέσεων

karystianou-7234234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Την Τρίτη στον Άρειο Πάγο η δήλωση ίδρυσης του κόμματος Καρυστιανού

SARONIKOS_NEW_123
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζονται οι έρευνες για τη δυσοσμία στην Αττική – Σενάρια θαλάσσιας προέλευσης εξετάζουν οι Αρχές

stena toy hormuz
ΚΟΣΜΟΣ

NYT: Γιατί η διέλευση 1.500 πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ δεν είναι «παιχνιδάκι» ακόμα και αν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
image
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θερμό επεισόδιο μεταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη στα επίσημα του ΟΑΚΑ (φωτό)

kausonas-new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται 30άρια πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Με τι καιρό θα περάσουμε την αργία

giannakopoylos panathinaikos – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόσταρε… Ομπράντοβις ο Γιαννακόπουλος με το άσμα Ρέμου «Δεν τελειώσαμε…»  

diadilosi-ispania-tourismos
ΚΟΣΜΟΣ

«Θέλουμε σπίτια, όχι Airbnb»: Χιλιάδες οι διαδηλωτές στην «αντι-τουριστική» διαδήλωση για τη στεγαστική κρίση στη Μαδρίτη

touni-alexandrou-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ερωτευμένος δηλώνω με τον Ολυμπιακό» - Η αντίδρασή του για την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στις Κάννες (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 23:02
meth-new
ΕΛΛΑΔΑ

Διευρύνεται η δικογραφία για την υπόθεση της 3χρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ – Νέες βαριές κατηγορίες για τη μητέρα και τον σύντροφό της

lavrov_1002
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Λαβρόφ προέτρεψε τον Ρούμπιο να εκκενωθεί η αμερικανική πρεσβεία στο Κίεβο ενόψει ρωσικών επιθέσεων

karystianou-7234234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Την Τρίτη στον Άρειο Πάγο η δήλωση ίδρυσης του κόμματος Καρυστιανού

1 / 3