Την Τρίτη στον Άρειο Πάγο η δήλωση ίδρυσης του κόμματος Καρυστιανού

Την Τρίτη, 26/5, στις 10:00, στον Άρειο Πάγο, αναμένεται να κατατεθούν οι υπογραφές και η σχετική δήλωση για την ίδρυση του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», με την παρουσία της Μαρίας Καρυστιανού, ολοκληρώνοντας την επίσημη επικύρωση του νέου πολιτικού φορέα, λίγες ημέρες μετά την παρουσίασή του.

Το κόμμα, το οποίο έχει ως σύμβολο το περιστέρι με κλαδί ελιάς, είχε παρουσιαστεί την προηγούμενη εβδομάδα στο κινηματοθέατρο «Ολύμπιον» στην Πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης.

Κατά την ομιλία της, η Μαρία Καρυστιανού υπογράμμισε ότι «το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και ενωθεί», ενώ παράλληλα παρουσίασε τα 20 σημεία που περιλαμβάνει η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος.

Υπενθυμίζεται ότι η αρχική πρόβλεψη ήταν η κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης να πραγματοποιηθεί την περασμένη Παρασκευή, ωστόσο το χρονοδιάγραμμα μεταβλήθηκε λόγω του μεγάλου αριθμού υπογραφών που συγκεντρώθηκαν στην εκδήλωση της Θεσσαλονίκης.

