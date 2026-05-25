search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 21:19
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.05.2026 19:50

Υπουργικό υπό τον Μητσοτάκη την Τρίτη – Ποια θέματα είναι στο τραπέζι

25.05.2026 19:50
YPOURGIKO_SYMVOULIO

Το Πρόγραμμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για αύριο, Τρίτη 26 Μαΐου έχει ως εξής:

Στις 11:00 θα συνεδριάσει, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

-Παρουσίαση από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας και την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2023/970,

-Ενημέρωση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2028 – 2034,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη του νομοσχεδίου για την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Σημείο Πρόσβασης, τη διαχείριση χρηματοπιστωτικών κινδύνων, την ενσωμάτωση των Οδηγιών 2024/1619, 2024/2994, 2024/927 και 2023/2864 και την εφαρμογή των Κανονισμών 2023/2859 και 2023/2869,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο του νομοσχεδίου για το νέο πλαίσιο κινήτρων για τις άμεσες ξένες επενδύσεις,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον Υφυπουργό Γιάννη Μπούγα του νομοσχεδίου για τον Κώδικα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και τον Υφυπουργό Χρήστο Δερμεντζόπουλο των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη (Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1689 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2024), β) Σύσταση Ενιαίου Κόμβου Ακινήτων,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη σχετικά με την έκδοση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου για συνυπογραφή από το Ελληνικό Δημόσιο της Σύμβασης Παραχώρησης του δικαιώματος διοίκησης, διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και εκμετάλλευσης του Διεθνούς Αερολιμένος Καλαμάτας «Καπετάν Βασ. Κωνσταντακόπουλος»,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη σχετικά με τον επαναδιορισμό του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Διαβάστε επίσης

Τουρκία: Ο Οζέλ βγήκε από τα γραφεία του CHP – Πορεία προς την Εθνοσυνέλευση υπό βροχή (photos)

Η Τουρκία κωδικοποιεί τις διεκδικήσεις της – Πώς παρουσιάζουν τα τουρκικά ΜΜΕ τον νόμο για τη θαλάσσια δικαιοδοσία

Ελιγμοί και μπλόφες Ερντογάν: Το νομοθέτημα της Άγκυρας δεν περιλαμβάνει «γκρίζες ζώνες» και «Γαλάζια Πατρίδα» – Το πραγματικό μήνυμα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
iran teheran
ΚΟΣΜΟΣ

Δεν θα υπάρξει υποχώρηση διαμηνύει το Ιράν και υποβαθμίζει τα θετικά μηνύματα της Ουάσινγκτον – Πυρηνικά και κυρώσεις τα «αγκάθια»

ploio paros – new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Συνέχισε το δρομολόγιό του το πλοίο SUPERRUNNER JET μετά τον έλεγχο – Είχε προσκρούσει ο καταπέλτης στην προβλήτα

Nicolas Cage
LIFESTYLE

Ο Νίκολας Κέιτζ αποκάλυψε γιατί ο Κρίστοφερ Νόλαν δεν θέλει να ξανασυνεργαστεί μαζί του

alexandros-giotopoulos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Για «σκοπιμότητα» πίσω από την παρέμβαση του Αρείου Πάγου μιλά η δικηγόρος του Γιωτόπουλου 

xioni vouna ellada 99 – new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εξαφανίζεται το χιόνι από τα ελληνικά βουνά: Έχασαν το 58% τα τελευταία 40 χρόνια – Εξαντλούνται και τα αποθέματα νερού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
image
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θερμό επεισόδιο μεταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη στα επίσημα του ΟΑΚΑ (φωτό)

kausonas-new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται 30άρια πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Με τι καιρό θα περάσουμε την αργία

giannakopoylos panathinaikos – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόσταρε… Ομπράντοβις ο Γιαννακόπουλος με το άσμα Ρέμου «Δεν τελειώσαμε…»  

diadilosi-ispania-tourismos
ΚΟΣΜΟΣ

«Θέλουμε σπίτια, όχι Airbnb»: Χιλιάδες οι διαδηλωτές στην «αντι-τουριστική» διαδήλωση για τη στεγαστική κρίση στη Μαδρίτη

touni-alexandrou-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ερωτευμένος δηλώνω με τον Ολυμπιακό» - Η αντίδρασή του για την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στις Κάννες (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 21:17
iran teheran
ΚΟΣΜΟΣ

Δεν θα υπάρξει υποχώρηση διαμηνύει το Ιράν και υποβαθμίζει τα θετικά μηνύματα της Ουάσινγκτον – Πυρηνικά και κυρώσεις τα «αγκάθια»

ploio paros – new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Συνέχισε το δρομολόγιό του το πλοίο SUPERRUNNER JET μετά τον έλεγχο – Είχε προσκρούσει ο καταπέλτης στην προβλήτα

Nicolas Cage
LIFESTYLE

Ο Νίκολας Κέιτζ αποκάλυψε γιατί ο Κρίστοφερ Νόλαν δεν θέλει να ξανασυνεργαστεί μαζί του

1 / 3