search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 11:39
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.05.2026 11:01

Πέθανε ο Παρασκευάς Άντζας – Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο

25.05.2026 11:01
PARASKEVAS_ANTZAS

Σε ηλικία μόλις 49 ετών «έφυγε» από τη ζωή ο πρώην ποδοσφαιριστής Παρασκευάς Άντζας μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια.

Η τραγική είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή το πρωί της Δευτέρας (25/5). προκαλώντας σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Παρασκευάς Άντζας άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο της Δράμας όπου νοσηλευόταν στη ΜΕΘ.

Τα τελευταία χρόνια πάλευε με την ALS (πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσος του κινητικού νευρώνα).

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

«Με βαθιά θλίψη και οδύνη, η οικογένεια του Ολυμπιακού αποχαιρετά τον Παρασκευά Άντζα. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Ποιος ήταν ο Παρασκευάς Άντζας

Ο Παρασκευάς Άντζας ξεκίνησε τη καριέρα του στον Πανδραμαϊκό, προτού μετακομίσει το 1995 στη Ξάνθη.

Έπειτα από τρια χρόνια στη Ξάνθη, πήρε μεταγραφή για τον Ολυμπιακό, όπου και έκατσε για 5 σεζόν, κατακτώντας 5 πρωταθλήματα Ελλάδας και 1 κύπελλο.

Μετά από δύο μικρά περάσματα σε Δόξα Δράμας και Α.Ο Ξάνθης, το 2007 επέστρεψε και πάλι στο λιμάνι της καρδιάς του, κατακτώντας δυο double σε ισάριθμες σεζόν (2007-2008, 2008-2009) καθώς και το Σούπερ Καπ Ελλάδας το 2007.

Ο 49χρόνος αμυντικός ήταν επίσης διεθνής με την Εθνική Ελλάδος, καταγράφωντας 26 συμμετοχές από το 1999 έως και το 2008.

Διαβάστε επίσης:

Γωγώ Μαστροκώστα: Πού θα γίνει η κηδεία της – Η επιθυμία της οικογένειας

Κρήτη: Νέα μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – 20 συλλήψεις

Συναγερμός στην Πάτρα: Εντοπίστηκε πτώμα άνδρα να επιπλέει στη θάλασσα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitso2 new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μητσοτάκης: «Οι υγιείς φίλαθλοι χαίρονται όταν μια ελληνική ομάδα κατακτά το τρόπαιο»

baywatch
MEDIA

«Baywatch»: Πρώτη εικόνα των πρωταγωνιστών μέσα από το νέο teaser για το reboot της σειράς (videos)

nikos_panagiotopoulos_kontra_new
MEDIA

Kontra Channel: Τέλος ο Νίκος Παναγιωτόπουλος από το δελτίο του σταθμού

iran new
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Συνομιλίες με «αγκάθια» μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ – Για «πλαίσιο», αλλά όχι ακόμα συμφωνία μιλά η Τεχεράνη

julia_roberts2505
ΣΙΝΕΜΑ

«Home Economics»: Η Julia Roberts στο νέο κινηματογραφικό στοίχημα της Sony

Δείτε όλες τις ειδήσεις
image
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θερμό επεισόδιο μεταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη στα επίσημα του ΟΑΚΑ (φωτό)

kausonas-new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται 30άρια πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Με τι καιρό θα περάσουμε την αργία

gogo new
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα - Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της κόρης της

touni-alexandrou-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ερωτευμένος δηλώνω με τον Ολυμπιακό» - Η αντίδρασή του για την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στις Κάννες (Video)

karystianoy zwi androulakis famellos
ΚΑΛΧΑΣ

Ντέρμπι για 3 η δεύτερη θέση, το στοίχημα του Ανδρουλάκη, η απειλή Καρυστιανού, η Κωνσταντοπούλου σε μεταίχμιο, η αμφισβήτηση σε Φάμελλο  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 11:38
mitso2 new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μητσοτάκης: «Οι υγιείς φίλαθλοι χαίρονται όταν μια ελληνική ομάδα κατακτά το τρόπαιο»

baywatch
MEDIA

«Baywatch»: Πρώτη εικόνα των πρωταγωνιστών μέσα από το νέο teaser για το reboot της σειράς (videos)

nikos_panagiotopoulos_kontra_new
MEDIA

Kontra Channel: Τέλος ο Νίκος Παναγιωτόπουλος από το δελτίο του σταθμού

1 / 3