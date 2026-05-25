Πέθανε ο Παρασκευάς Άντζας – Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο

Σε ηλικία μόλις 49 ετών «έφυγε» από τη ζωή ο πρώην ποδοσφαιριστής Παρασκευάς Άντζας μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια.
Η τραγική είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή το πρωί της Δευτέρας (25/5). προκαλώντας σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο Παρασκευάς Άντζας άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο της Δράμας όπου νοσηλευόταν στη ΜΕΘ.
Τα τελευταία χρόνια πάλευε με την ALS (πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσος του κινητικού νευρώνα).
«Με βαθιά θλίψη και οδύνη, η οικογένεια του Ολυμπιακού αποχαιρετά τον Παρασκευά Άντζα. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Ολυμπιακός.
Ο Παρασκευάς Άντζας ξεκίνησε τη καριέρα του στον Πανδραμαϊκό, προτού μετακομίσει το 1995 στη Ξάνθη.
Έπειτα από τρια χρόνια στη Ξάνθη, πήρε μεταγραφή για τον Ολυμπιακό, όπου και έκατσε για 5 σεζόν, κατακτώντας 5 πρωταθλήματα Ελλάδας και 1 κύπελλο.
Μετά από δύο μικρά περάσματα σε Δόξα Δράμας και Α.Ο Ξάνθης, το 2007 επέστρεψε και πάλι στο λιμάνι της καρδιάς του, κατακτώντας δυο double σε ισάριθμες σεζόν (2007-2008, 2008-2009) καθώς και το Σούπερ Καπ Ελλάδας το 2007.
Ο 49χρόνος αμυντικός ήταν επίσης διεθνής με την Εθνική Ελλάδος, καταγράφωντας 26 συμμετοχές από το 1999 έως και το 2008.
