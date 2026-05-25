Έκλεισες τα 50; Ποιες τροφές δεν πρέπει να λείπουν από τη διατροφή σου

Οι ειδικοί εξηγούν γιατί οι ανάγκες του οργανισμού σε πρωτεΐνη αυξάνονται με την ηλικία και ποιες τροφές μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση της μυϊκής δύναμης και της καλής υγείας.

Η πρωτεΐνη γίνεται ακόμη πιο σημαντική μετά τα 50, όμως πολλοί άνθρωποι δεν λαμβάνουν την ποσότητα που χρειάζεται ο οργανισμός τους. Αν και οι επίσημες διατροφικές οδηγίες προτείνουν περίπου 0,8 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά κιλό σωματικού βάρους ημερησίως, αρκετές μελέτες δείχνουν ότι οι μεγαλύτεροι ενήλικες πιθανόν χρειάζονται περισσότερη.

Αυτό συμβαίνει επειδή με την ηλικία αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο το σώμα χρησιμοποιεί την πρωτεΐνη, ενώ παράλληλα μειώνεται σταδιακά η μυϊκή μάζα και η μυϊκή δύναμη.

Γιατί αυξάνονται οι ανάγκες μετά τα 50

Η Λόρεν Μάνακερ, Αμερικανίδα διαιτολόγος-διατροφολόγος, συγγραφέας και σύμβουλος διατροφικής επικοινωνίας, με έδρα το Τσάρλεστον της Νότιας Καρολίνας, εξηγεί ότι η γήρανση συνδέεται με τη σαρκοπενία, δηλαδή τη σταδιακή απώλεια μυϊκής μάζας και δύναμης. Η κατάσταση αυτή μπορεί να επηρεάσει την ισορροπία, την κινητικότητα και τη συνολική λειτουργικότητα του οργανισμού.

Για αυτό αρκετοί ειδικοί προτείνουν στους άνω των 50 να καταναλώνουν περίπου 1 έως 1,2 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά κιλό σωματικού βάρους ημερησίως, αντί για τα 0,8 γραμμάρια που προβλέπουν οι γενικές οδηγίες. Για έναν άνθρωπο περίπου 68 κιλών, αυτό αντιστοιχεί σε 68 έως 82 γραμμάρια πρωτεΐνης την ημέρα.

Οι ανάγκες όμως διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η φυσική δραστηριότητα, η κατάσταση της υγείας, αλλά και ορμονικές αλλαγές, όπως η εμμηνόπαυση, μπορούν να επηρεάσουν τις ανάγκες του οργανισμού σε πρωτεΐνη.

Γιατί η πρωτεΐνη είναι τόσο σημαντική

Η πρωτεΐνη δεν βοηθά μόνο στη διατήρηση των μυών. Συμμετέχει στη λειτουργία των οστών, του δέρματος, των οργάνων και του ανοσοποιητικού συστήματος, ενώ είναι απαραίτητη και για την παραγωγή ορμονών και ενζύμων.

Η Αμερικανίδα διαιτολόγος και ειδικός δημόσιας υγείας, Τόμπι Άμιντορ, αναφέρει ότι όσο μεγαλώνουμε, ο οργανισμός δεν προλαβαίνει να αναπληρώσει την οστική μάζα που χάνεται. Η μυϊκή μάζα αρχίζει να μειώνεται ήδη μετά τα 30, ενώ μετά τα 50 η απώλεια δύναμης γίνεται πιο αισθητή.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερο κίνδυνο πτώσεων, καταγμάτων και μειωμένης κινητικότητας. Μελέτες δείχνουν ότι η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης συνδέεται με καλύτερη διατήρηση της σωματικής λειτουργίας όσο περνούν τα χρόνια.

Το σώμα χρησιμοποιεί διαφορετικά την πρωτεΐνη με την ηλικία

Η καθηγήτρια διατροφής και διαιτολόγος Λίζα Γιανγκ εξηγεί ότι με την ηλικία ο οργανισμός δεν αξιοποιεί την πρωτεΐνη με την ίδια αποτελεσματικότητα. Οι μύες ανταποκρίνονται λιγότερο στα ερεθίσματα της διατροφής και της άσκησης, κάτι που οι επιστήμονες ονομάζουν «αναβολική αντίσταση».

Με απλά λόγια, το σώμα χρειάζεται μεγαλύτερη ποσότητα πρωτεΐνης για να διατηρήσει τη μυϊκή μάζα και τη δύναμη.

Πώς να αυξήσετε εύκολα την πρωτεΐνη

Οι ειδικοί προτείνουν η πρωτεΐνη να κατανέμεται μέσα στην ημέρα και όχι να συγκεντρώνεται μόνο σε ένα γεύμα. Για αυτό είναι σημαντικό να υπάρχει μια πηγή πρωτεΐνης σε κάθε γεύμα και σνακ.

Καλές επιλογές θεωρούνται τα βραστά αυγά, τα οποία περιέχουν και χολίνη, θρεπτικό συστατικό σημαντικό για την υγεία του εγκεφάλου. Παράλληλα, πρωτεΐνη προσφέρουν τόσο ζωικές όσο και φυτικές τροφές, όπως τα όσπρια, τα γαλακτοκομικά, τα αυγά, οι ξηροί καρποί και τα προϊόντα σόγιας.

Για το πρωινό, οι ειδικοί προτείνουν επιλογές πλούσιες σε πρωτεΐνη, όπως στραγγιστό γιαούρτι με φρούτα ή αυγά με ψωμί ολικής άλεσης. Μια ακόμη απλή λύση είναι η βρώμη να παρασκευάζεται με γάλα ή ρόφημα σόγιας αντί για νερό, ώστε να αυξάνεται η περιεκτικότητα του γεύματος σε πρωτεΐνη.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ένα πιο ισορροπημένο πρωινό μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην κάλυψη των καθημερινών αναγκών του οργανισμού.

Πηγή: iatropedia

