Μια αξιωματικός καριέρας των Ειδικών Δυνάμεων αποτελεί την εξέχουσα φιγούρα στην κοινωνική κωμική σειρά «Army Love» του Αλέξανδρου Ρήγα η οποία προστίθεται στο «οπλοστάσιο» της ΕΡΤ1 για την επόμενη σεζόν.

Στο «χακί» θα ντυθεί η Άννα Κουτσαφτίκη και στα επεισόδια της σειράς θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που εμφανίζονται εντός και εκτός Υπηρεσίας.

Ο τίτλος εκπέμπει σαφές μήνυμα για την κυρίαρχη ιστορία που θα εξυπηρετήσει το μύθο στα επεισόδια της σειράς. Η ηρωίδα, μια γυναίκα με σημείο αναφοράς το τρίπτυχο «πατρίς, θρησκεία, οικογένεια», βιώνει έναν φθαρμένο γάμο και προσπαθεί να διαχειριστεί το βάρος που αναπτύσσεται από διάφορες καταστάσεις οι οποίες ασκούν ψυχολογική πίεση, μέχρι που ένας έρωτας έρχεται να ανατρέψει τα πάντα.

Σε ρόλο με επίδραση στην κεντρική ηρωίδα, θα εμφανιστεί η Ρουμπίνη Βασιλακοπούλου και από κοντά θα είναι οι Τάσος Παλαντζίδης, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος και Δήμητρα Στογιάννη.

Διαβάστε επίσης:

«Baywatch»: Πρώτη εικόνα των πρωταγωνιστών μέσα από το νέο teaser για το reboot της σειράς (videos)

Kontra Channel: Τέλος ο Νίκος Παναγιωτόπουλος από το δελτίο του σταθμού

Alpha: Συγκρουσιακές καταστάσεις στη νέα πρόταση μυθοπλασίας «Οι άλλοι» – Οι συντελεστές «καλλιεργούν» προσδοκίες