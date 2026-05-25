ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 13:45
25.05.2026 11:50

ΕΡΤ: Κωμωδία σε χακί φόντο και κοινωνικό πρόσημο η σειρά «Army Love» από τον Αλέξανδρο Ρήγα

Μια αξιωματικός καριέρας των Ειδικών Δυνάμεων αποτελεί την εξέχουσα φιγούρα στην κοινωνική κωμική σειρά «Army Love» του Αλέξανδρου Ρήγα η οποία προστίθεται στο «οπλοστάσιο» της ΕΡΤ1 για την επόμενη σεζόν.

Στο «χακί» θα ντυθεί η Άννα Κουτσαφτίκη και στα επεισόδια της σειράς θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που εμφανίζονται εντός και εκτός Υπηρεσίας.

Ο τίτλος εκπέμπει σαφές μήνυμα για την κυρίαρχη ιστορία που θα εξυπηρετήσει το μύθο στα επεισόδια της σειράς. Η ηρωίδα, μια γυναίκα με σημείο αναφοράς το τρίπτυχο «πατρίς, θρησκεία, οικογένεια», βιώνει έναν φθαρμένο γάμο και προσπαθεί να διαχειριστεί το βάρος που αναπτύσσεται από διάφορες καταστάσεις οι οποίες ασκούν ψυχολογική πίεση, μέχρι που ένας έρωτας έρχεται να ανατρέψει τα πάντα.

Σε ρόλο με επίδραση στην κεντρική ηρωίδα, θα εμφανιστεί η Ρουμπίνη Βασιλακοπούλου και από κοντά θα είναι οι Τάσος Παλαντζίδης, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος και Δήμητρα Στογιάννη.

