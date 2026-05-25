Al Jazeera: «Λευκός καπνός» από το Κατάρ – Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τα «παγωμένα» κεφάλαια της Τεχεράνης

Πηγή που μίλησε στο Al Jazeera και έχει γνώση των επαφών ανάμεσα στην υψηλόβαθμη ιρανική αντιπροσωπεία και αξιωματούχους που συμμετέχουν στις συνομιλίες στην Ντόχα αναφέρει ότι η παρέμβαση του Κατάρ οδήγησε σε κατ’ αρχήν συνεννόηση με τις ΗΠΑ γύρω από τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη, η οποία αφορά ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας για την ιρανική πλευρά, εκτιμάται ότι ενισχύει αισθητά τις πιθανότητες να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ακόμη και αύριο, Τρίτη, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

