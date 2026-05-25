Διευρύνεται η δικογραφία για την υπόθεση της 3χρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ – Νέες βαριές κατηγορίες για τη μητέρα και τον σύντροφό της

Διευρύνεται η δικογραφία για την υπόθεση του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ από τα μεσάνυχτα της περασμένης Πέμπτης. Η αρχική κατηγορία της 25χρονης μητέρας για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συμπληρώθηκε με εκείνη της ψευδούς κατάθεσης, πλημμεληματικού χαρακτήρα, για την οποία παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο και έλαβε προθεσμία ώστε να δικαστεί την Τρίτη, 25/5.

Η 25χρονη κατηγορείται για ψευδή κατάθεση, καθώς μετά τη σύλληψή της για την υπόθεση τραυματισμού του παιδιού φέρεται να παρείχε στις Αρχές ψευδή στοιχεία ταυτότητας. Παράλληλα, ο 27χρονος σύντροφός της, πακιστανικής καταγωγής, οδηγήθηκε επίσης στο αυτόφωρο κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και έλαβε προθεσμία για την Τετάρτη, 27/5.

Σημειώνεται ότι και οι δύο φέρονται να αντιμετωπίζουν κατηγορίες για τα κακουργήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της πρόκλησης επικίνδυνων σωματικών βλαβών. Για τις συγκεκριμένες υποθέσεις, η εισαγγελία αναμένεται να εκδώσει εντάλματα σύλληψης, προκειμένου να ακολουθήσει η άσκηση διώξεων και η παραπομπή τους σε απολογία, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Στο πλαίσιο των ερευνών, καθοριστική θεωρείται η εξέταση DNA στα τέσσερα παιδιά της 25χρονης, στην ίδια αλλά και στον 27χρονο, ώστε να διαπιστωθεί αν ο τελευταίος είναι ο βιολογικός πατέρας των παιδιών.

Στο «μικροσκόπιο» οι συνθήκες διαβίωσης των παιδιών και τα αίτια τραυματισμού της 3χρονης

Οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών έχουν στραφεί στο περιβάλλον της 25χρονης και του συντρόφου της, στις συνθήκες διαβίωσης των τεσσάρων παιδιών, ηλικίας από έξι μηνών έως οκτώ ετών, καθώς και στα αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες προκλήθηκαν τα βαριά τραύματα στο τρίχρονο κορίτσι.

Το παιδί συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ. Όπως δήλωσε ο διοικητής του νοσηλευτικού ιδρύματος, Γιώργος Χαλκιαδάκης, «το παιδί έφερε ένα υποσκληρίδιο αιμάτωμα, θλάσεις στον εγκέφαλο, ένα κάταγμα στο δεξιό βραχιόνιο και ορισμένες άλλες εκδορές και εκχυμώσεις στο σώμα του».

Την ίδια στιγμή, στο νοσοκομείο Χανίων φιλοξενούνται τα υπόλοιπα τρία παιδιά της 25χρονης, ηλικίας οκτώ ετών, έξι ετών και έξι μηνών.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η 25χρονη, ο 27χρονος και τα τέσσερα παιδιά διέμεναν σε αποθήκη σε χωριό του Ακρωτηρίου, δίπλα σε θερμοκηπιακή καλλιέργεια, χώρο που τους είχε παραχωρήσει ο ιδιοκτήτης.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι η μητέρα απουσίαζε τις πρωινές ώρες, με αποτέλεσμα τα παιδιά να μένουν μόνα τους στον χώρο, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες εργαζόταν σε ταβέρνα.

Οι αστυνομικές έρευνες στρέφονται πλέον και στους θανάτους δύο βρεφών της ίδιας οικογένειας, καθώς η μητέρα υποστήριξε ότι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια θηλασμού. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, οι θάνατοι αυτοί φέρεται να μην έχουν δηλωθεί επισήμως, όπως επίσης δεν έχει δηλωθεί και η γέννηση του 6 μηνών μωρού της 25χρονης.

