Ναυάγιο Ζακύνθου: Καρέ-καρέ η επιχείρηση διάσωσης Αμερικανού από γκρεμό – Δεν είχε ούτε γρατζουνιά (Photos/Video)

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης ενός 22χρονου άνδρα αμερικανικής υπηκοότητας στην περιοχή Ναυάγιο της Δημοτικής Ενότητας Ελατίων στη Ζάκυνθο, ο οποίος είχε εγκλωβιστεί σε ιδιαίτερα δύσβατο και απόκρημνο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για το περιστατικό ειδοποίησε τις αρχές άτομο από παρακείμενη καντίνα της περιοχής, όταν έγινε αντιληπτό πως ο νεαρός δεν μπορούσε να απομακρυνθεί με ασφάλεια από το σημείο όπου είχε βρεθεί.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με συνολικά 20 πυροσβέστες και 7 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ζακύνθου, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ελατίων και τη 17η Ε.ΜΟ.Δ.Ε. Οι διασώστες προσέγγισαν το δύσκολο σημείο χρησιμοποιώντας ειδικό ορειβατικό εξοπλισμό, προκειμένου να ασφαλίσουν τον 22χρονο και να τον ανασύρουν με ασφάλεια.

Στη συνέχεια ο νεαρός παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, χωρίς να χρειαστεί περαιτέρω νοσηλεία, ενώ λίγο αργότερα αποχώρησε για το σπίτι του.

