search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 23:01
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.05.2026 21:35

Ναυάγιο Ζακύνθου: Καρέ-καρέ η επιχείρηση διάσωσης Αμερικανού από γκρεμό – Δεν είχε ούτε γρατζουνιά (Photos/Video)

25.05.2026 21:35
navagio zakinthos diasosi – new

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης ενός 22χρονου άνδρα αμερικανικής υπηκοότητας στην περιοχή Ναυάγιο της Δημοτικής Ενότητας Ελατίων στη Ζάκυνθο, ο οποίος είχε εγκλωβιστεί σε ιδιαίτερα δύσβατο και απόκρημνο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες,  για το περιστατικό ειδοποίησε τις αρχές άτομο από παρακείμενη καντίνα της περιοχής, όταν έγινε αντιληπτό πως ο νεαρός δεν μπορούσε να απομακρυνθεί με ασφάλεια από το σημείο όπου είχε βρεθεί.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με συνολικά 20 πυροσβέστες και 7 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ζακύνθου, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ελατίων και τη 17η Ε.ΜΟ.Δ.Ε. Οι διασώστες προσέγγισαν το δύσκολο σημείο χρησιμοποιώντας ειδικό ορειβατικό εξοπλισμό, προκειμένου να ασφαλίσουν τον 22χρονο και να τον ανασύρουν με ασφάλεια.

Στη συνέχεια ο νεαρός παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, χωρίς να χρειαστεί περαιτέρω νοσηλεία, ενώ λίγο αργότερα αποχώρησε για το σπίτι του.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Πώς δρούσε το νέο κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ξεπερνά τα 3 εκατ. ευρώ το παράνομο όφελος

Πάρος: Συνέχισε το δρομολόγιό του το πλοίο SUPERRUNNER JET μετά τον έλεγχο – Είχε προσκρούσει ο καταπέλτης στην προβλήτα

Για «σκοπιμότητα» πίσω από την παρέμβαση του Αρείου Πάγου μιλά η δικηγόρος του Γιωτόπουλου 





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
meth-new
ΕΛΛΑΔΑ

Διευρύνεται η δικογραφία για την υπόθεση της 3χρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ – Νέες βαριές κατηγορίες για τη μητέρα και τον σύντροφό της

lavrov_1002
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Λαβρόφ προέτρεψε τον Ρούμπιο να εκκενωθεί η αμερικανική πρεσβεία στο Κίεβο ενόψει ρωσικών επιθέσεων

karystianou-7234234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Την Τρίτη στον Άρειο Πάγο η δήλωση ίδρυσης του κόμματος Καρυστιανού

SARONIKOS_NEW_123
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζονται οι έρευνες για τη δυσοσμία στην Αττική – Σενάρια θαλάσσιας προέλευσης εξετάζουν οι Αρχές

stena toy hormuz
ΚΟΣΜΟΣ

NYT: Γιατί η διέλευση 1.500 πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ δεν είναι «παιχνιδάκι» ακόμα και αν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
image
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θερμό επεισόδιο μεταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη στα επίσημα του ΟΑΚΑ (φωτό)

kausonas-new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται 30άρια πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Με τι καιρό θα περάσουμε την αργία

giannakopoylos panathinaikos – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόσταρε… Ομπράντοβις ο Γιαννακόπουλος με το άσμα Ρέμου «Δεν τελειώσαμε…»  

diadilosi-ispania-tourismos
ΚΟΣΜΟΣ

«Θέλουμε σπίτια, όχι Airbnb»: Χιλιάδες οι διαδηλωτές στην «αντι-τουριστική» διαδήλωση για τη στεγαστική κρίση στη Μαδρίτη

touni-alexandrou-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ερωτευμένος δηλώνω με τον Ολυμπιακό» - Η αντίδρασή του για την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στις Κάννες (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 23:01
meth-new
ΕΛΛΑΔΑ

Διευρύνεται η δικογραφία για την υπόθεση της 3χρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ – Νέες βαριές κατηγορίες για τη μητέρα και τον σύντροφό της

lavrov_1002
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Λαβρόφ προέτρεψε τον Ρούμπιο να εκκενωθεί η αμερικανική πρεσβεία στο Κίεβο ενόψει ρωσικών επιθέσεων

karystianou-7234234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Την Τρίτη στον Άρειο Πάγο η δήλωση ίδρυσης του κόμματος Καρυστιανού

1 / 3