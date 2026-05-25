Συναγερμός στη Ζάκυνθο για άνδρα που έπεσε στο Ναυάγιο – Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιοχή του Ναυαγίου, στη Ζάκυνθο, όταν άνδρας, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, έπεσε από ύψος περίπου 10 μέτρων, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να πραγματοποιήσουν επιχείρηση διάσωσης, καθώς η πρόσβαση στην περιοχή είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας έχει τις αισθήσεις του, ενώ αναμένεται η ασφαλής μεταφορά του, ώστε να του παρασχεθούν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Στην επιχείρηση αναμένεται να συνδράμει και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, διαθέτοντας drone εξοπλισμένο με θερμική κάμερα, προκειμένου να υποστηριχθούν οι έρευνες και ο εντοπισμός στο δύσβατο σημείο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του άνδρα ή για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

