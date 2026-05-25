Σοκ στη Λέσβο από θανατηφόρο τροχαίο – Νεκροί δύο νέοι 16 και 18 ετών

Στο πένθος βυθίστηκε η Λέσβος μετά από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, 25/5, στη διασταύρωση της Παναγιούδας με τον περιφερειακό δρόμο της Μόριας, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο νέοι άνθρωποι.

Σύμφωνα με το nealesvou.gr, δύο νεαροί ηλικίας 16 και 18 ετών επέβαιναν σε δίκυκλο που κινείτο από τον Αφάλωνα προς τη Μυτιλήνη, όταν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και το δίκυκλο προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε κολώνα της ΔΕΗ.

Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή και είχε ως συνέπεια να χάσουν ακαριαία τη ζωή τους και οι δύο επιβάτες, με την είδηση να προκαλεί σοκ στην τοπική κοινωνία.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας Μυτιλήνης, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ για αρκετή ώρα η περιοχή παρέμεινε αποκλεισμένη προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επιχείρηση περισυλλογής και να εξεταστούν οι συνθήκες του δυστυχήματος.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει η Τροχαία Μυτιλήνης, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι δύο νέοι είχαν πάει βόλτα στη Θερμή και επέστρεφαν προς τη Μυτιλήνη όταν σημειώθηκε η τραγωδία.

