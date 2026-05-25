ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 19:33
O Κριστιάν Γκολομέεβ έσπασε παγκόσμιο ρεκόρ στα αμφιλεγόμενα Enhanced Games

Παγκόσμιο ρεκόρ στα αμφιλεγόμενα Enhanced Games έκανε ο Έλληνας κολυμβητής Κριστιάν Γκολομέεβ. 

Ο Γκολομέεβ φορούσε απαγορευμένη στολή και ήταν, επίσης, ντοπαρισμένος. Ήταν ο μοναδικός αθλητής που έκανε χρήση απαγορευμένων ουσιών και κατάφερε να σπάσει παγκόσμιο ρεκόρ στον αμφιλεγόμενο διαγωνισμό.

Ο διακεκριμένος αθλητής που έχει φορέσει πολλές φορές τα γαλανόλευκα κολύμπησε 50 μέτρα σε 20,81 δευτερόλεπτα. Ήταν κατά 7 δευτερόλεπτα γρηγορότερος από τον Αυστραλό κολυμβητή Κάμερον Μακεβόι, που κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ

«Ήταν ένας σπουδαίος αγώνας… Τα κατάφερα», δήλωσε ο Γκολομέεβ, ο οποίος πήρε πριμ 1 εκατ. «Θα συνεχίσω. Ίσως του χρόνου το ξανακαταρρίψω», πρόσθεσε.

Τρεις αθλητές αγωνίστηκαν καθαροί και πήραν την πρώτη θέση

Στους αγώνες συμμετείχαν 42 αθλητές που έκαναν χρήση απαγορευμένων ουσιών από την EPO, όπως τεστοστερόνη και αναβολικά. Κάθε αθλητής πήρε 250.000 δολάρια για τη συμμετοχή ενώ η κατάρριψη ρεκόρ πριμοδοτήθηκε με 1 εκατ. δολάρια. Κατά τη διάρκεια των αγώνων προβάλλοντον σε οθόνες τα σκευάσματα που έπαιρναν οι αθλητές. 

Τρεις αθλητές που επελεξαν να αγωνιστούν καθαροί βγήκαν πρώτοι. Ο ασημένιος ολυμπιονίκης του Παρισιού, Φρεντ Κέρλεϊ, ήταν ιδιαίτερα καυστικός μετά τη νίκη του στα 100 μέτρα ανδρών. «Παιδιά, πρέπει να τα πάνε καλύτερα από αυτό. Πρέπει να δουλέψουν λίγο πιο σκληρά, να πάρουν λίγο περισσότερα από αυτά» 

 «Αυτό αποδεικνύει ότι για να κερδίσεις δεν αρκεί μόνο η χημεία», τόνισε η σπρίντερ Τριστάν Έβελιν, η οποία επίσης αγωνίστηκε καθαρή.

