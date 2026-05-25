Εικονική αερομαχία πάνω από το Αιγαίο μετά από τουρκικές παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου

Εμπλοκή μεταξύ ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών και ενός ζεύγους οπλισμένων τουρκικών F-16 στο Αιγαίο σημειώθηκε σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου, μετά από παραβιάσεις του FIR Αθηνών.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο εμφανίστηκαν τέσσερα τουρκικά αεροσκάφη, εκ των οποίων δύο οπλισμένα F-16 και δύο CN-235 ναυτικής συνεργασίας και επιτήρησης.

Τα οπλισμένα μαχητικά προχώρησαν σε δύο παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και μία παράβαση του FIR Αθηνών, ενώ τα CN-235 κατέγραψαν τρεις παραβάσεις και οκτώ παραβιάσεις, μεταδίδει το Open.

Επίσης, σημειώθηκε και μία εικονική αερομαχία με ελληνικά μαχητικά κατά τη διαδικασία αναχαίτισης.

Διαβάστε επίσης:

Θρίλερ στην Κρήτη με το 3χρονο κακοποιημένο κοριτσάκι: Στο «μικροσκόπιο» θάνατοι βρεφών και αδήλωτες γεννήσεις της 25χρονης μητέρας

Σοκ στη Λέσβο από θανατηφόρο τροχαίο – Νεκροί δύο νέοι 16 και 18 ετών

Ιωάννινα: Συνελήφθη ο οδηγός που τραυμάτισε θανάσιμα τον ποδηλάτη και τον εγκατέλειψε