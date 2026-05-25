Για «σκοπιμότητα» πίσω από την παρέμβαση του Αρείου Πάγου μιλά η δικηγόρος του Γιωτόπουλου 

Αίτημα αναίρεσης κατά της απόφασης αποφυλάκισης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου μετά από 24 χρόνια άσκησε ο Άρειος Πάγος.

Το δικαστικό συμβούλιο θα συνεδριάσει τον Ιούνιο ώστε να αποφασίσει το μέλλον του 82χρονου Γιωτόπουλου.

Η δικηγόρος του αρχηγού της 17 Νοέμβρη Βασιλική Καμηλάρη δήλωσε ότι βλέπει σκοπιμότητα πίσω από την παρέμβαση του Αρείου Πάγου και ότι θα ενημερωθεί τις επόμενες μέρες για την υπόθεση.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αφέθηκε ελεύθερος ένα χρόνο πριν ολοκλήρωση της ποινής του, λόγω καλής διαγωγής.

