Αναστάτωση στο Στρατιωτικό νοσοκομείο 414: Έπεσε ασανσέρ και τραυματίστηκε κλειδούχος του ΟΣΕ

Αναστάτωση επικράτησε στο 414 Στρατιωτικό νοσοκομείο Πεντέλης (414), όταν ασανσέρ έπεσε, με συνέπεια να τραυματιστεί ασθενή.

Το ασανσέρ έπεσε ενώ βρισκόταν σε αυτό 11 άτομα. Κατά την πτώση τραυματίστηκε κλειδούχος στον ΟΣΕ, που είχε επισκεφτεί το νοσοκομείο για να υποβληθεί σε ψυχομετρικά τεστ.

Είχε περάσει επιθεώρηση στις 12 Μαϊού

Στρατιωτικές πηγές δήλωσαν στο armyvoice ότι ο ανελκυστήρας είχε περάσει επιθεώρηση στις 12 Μαΐου και είχε λάβει το σχετικό πιστοποιητικό καταλληλότητας. Η βλάβη φέρεται να εντοπίζεται στον μηχανισμό κύλισης. Ο ανελκυστήρας «κάθισε» περίπου 70 εκατοστά, ενώ στο εσωτερικό του βρίσκονταν 11 άτομα.

Κλήθηκε ασθενοφόρο για να μεταφερθεί ο τραυματίας στο στο 401 ΓΣΝΑ, αλλά ο τραυματίας δήλωσε ότι επιθυμεί να ολοκληρώσει το ψυχομετρικό τεστ.

Απαντήσεις από την κυβέρνηση και τη διοίκηση του ΟΣΕ ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ.«Το σημερινό σοβαρό περιστατικό στο στρατιωτικό νοσοκομείο της Πεντέλης, όπου κατά τη διάρκεια ψυχομετρικών εξετάσεων εργαζομένων του ΟΣΕ έσπασε συρματόσχοινο ανελκυστήρα με αποτέλεσμα την πτώση της καμπίνας και τον τραυματισμό κλειδούχου, προκαλεί εύλογη ανησυχία και σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες ασφάλειας και την αντιμετώπιση των εργαζομένων.

Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στον τραυματισμένο εργαζόμενο και αναμένουμε την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού από την Πυροσβεστική και τις αρμόδιες αρχές, ώστε να αποδοθούν ευθύνες όπου υπάρχουν.

Είναι αδιανόητο, μετά από ένα τέτοιο συμβάν, να επιχειρείται η συνέχιση της διαδικασίας των ψυχομετρικών εξετάσεων σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Οι εργαζόμενοι δεν είναι αριθμοί ούτε αναλώσιμο προσωπικό. Η ασφάλεια, η ψυχική ηρεμία και η αξιοπρέπειά τους οφείλουν να αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα. Η κυβέρνηση και η διοίκηση του ΟΣΕ οφείλουν να δώσουν άμεσα απαντήσεις:Υπήρχαν τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά συντήρησης και ασφαλείας του ανελκυστήρα;

Τηρούνται όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας στις εγκαταστάσεις όπου εξετάζονται οι εργαζόμενοι;Ποιος έδωσε εντολή να συνεχιστούν κανονικά οι διαδικασίες μετά το ατύχημα; Σε μια περίοδο όπου η κοινωνία απαιτεί πραγματική ασφάλεια στις μεταφορές και σεβασμό στους εργαζόμενους του σιδηροδρόμου, τέτοια περιστατικά δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με αδιαφορία και επικοινωνιακή διαχείριση. Από την πλευρά μας δεσμευόμαστε ότι θα παρακολουθούμε στενά την υπόθεση και θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε πλήρη διαφάνεια, λογοδοσία και ουσιαστικά μέτρα προστασίας για όλους τους εργαζόμενους», δήλωσε ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος.

