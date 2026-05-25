search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 19:33
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.05.2026 18:35

Βολιβία: O πρόεδρος μειώνει κατά 50% τους μισθούς μελών της κυβέρνησής του για να κατευνάσει την οργή του κόσμου

25.05.2026 18:35
Rodrigo Paz

Ο πρόεδρος της Βολιβίας Ροδρίγο Πας δήλωσε σήμερα ότι θα μειώσει τον μισθό του και τους μισθούς των υπουργών του στο μισό, καθώς η κυβέρνησή του αντιμετωπίζει μια αυξανόμενη πολιτική κρίση.

Η κυβέρνηση Πας, στην εξουσία εδώ και έξι μήνες, έχει βρεθεί αντιμέτωπη με την έντονη δυσαρέσκεια αγροτών, εργατών, εκπαιδευτικών, εργαζομένων στις μεταφορές και άλλων, με φόντο τη βαθύτερη οικονομική κρίση στη χώρα των Άνδεων από τα χρόνια του 1980 και τον πληθωρισμό να φτάνει το 14% σε ετήσιο ρυθμό τον Απρίλιο.

Μιλώντας σε εκδήλωση στο Σούκρε, συνταγματική πρωτεύουσα της χώρας, ο Πας δήλωσε ότι οι μειώσεις μισθών καταδεικνύουν τη «δέσμευση» της κυβέρνησης στη χώρα.

Από τις αρχές Μαΐου, έχουν κλιμακωθεί οι κινητοποιήσεις εργατικών συνδικάτων, ανθρακωρύχων, αγροτών και εκπαιδευτικών, που ζητούν από τον κεντροδεξιό πρόεδρο να παραιτηθεί.

Η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση ασφυξίας από τις αρχές του μήνα, εξαιτίας των αποκλεισμών δρόμων που προκαλούν ελλείψεις τροφίμων, καυσίμων και φαρμάκων.

Η Βολιβία εισέρχεται στην τέταρτη εβδομάδα πολιτικής και κοινωνικής αναταραχής. Διαδηλωτές πιέζουν την κυβέρνηση να άρει τα μέτρα λιτότητας και να αντιμετωπίσει την αύξηση του κόστους διαβίωσης.

Διαβάστε επίσης:

Ο Τραμπ ξανά αντιμέτωπος με ζητήματα υγείας – Για τρίτη φορά σε ένα χρόνο θα υποβληθεί σε ιατρικό έλεγχο

Τραγωδία στο μετρό της Νέας Υόρκης: Νεκρός 14χρονος, χαροπαλεύει 18χρονος – Έκαναν subway surfing – Σκληρό βίντεο

Ιράν: «Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ είχε επιπόλαια τραύματα και χρειάστηκε μόνο ένα-δυο ράμματα»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
paidi-nosokomeio-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Κρήτη με το 3χρονο κακοποιημένο κοριτσάκι: Στο «μικροσκόπιο» θάνατοι βρεφών και αδήλωτες γεννήσεις της 25χρονης μητέρας

golomev
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

O Κριστιάν Γκολομέεβ έσπασε παγκόσμιο ρεκόρ στα αμφιλεγόμενα Enhanced Games

claudia new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το Μεξικό θα φιλοξενήσει την ομάδα του Ιράν για το Παγκόσμιο Κύπελλο μετά την άρνηση των ΗΠΑ

tsipras 4432- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με τη μελωδία του Κραουνάκη το insta story του Τσίπρα για την εκδήλωση στο Θησείο

zelensky_sad_new_1
ΚΟΣΜΟΣ

Τιμές ήρωα στον Ουκρανό συνεργάτη των Ναζί Αντρίι Μέλνικ – Παρουσία Ζελένσκι η ταφή, τον χαρακτήρισε «μεγάλη προσωπικότητα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
image
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θερμό επεισόδιο μεταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη στα επίσημα του ΟΑΚΑ (φωτό)

kausonas-new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται 30άρια πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Με τι καιρό θα περάσουμε την αργία

diadilosi-ispania-tourismos
ΚΟΣΜΟΣ

«Θέλουμε σπίτια, όχι Airbnb»: Χιλιάδες οι διαδηλωτές στην «αντι-τουριστική» διαδήλωση για τη στεγαστική κρίση στη Μαδρίτη

touni-alexandrou-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ερωτευμένος δηλώνω με τον Ολυμπιακό» - Η αντίδρασή του για την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στις Κάννες (Video)

ANTZAS_KENTRIKI
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πέθανε ο Παρασκευάς Άντζας - Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 19:32
paidi-nosokomeio-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Κρήτη με το 3χρονο κακοποιημένο κοριτσάκι: Στο «μικροσκόπιο» θάνατοι βρεφών και αδήλωτες γεννήσεις της 25χρονης μητέρας

golomev
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

O Κριστιάν Γκολομέεβ έσπασε παγκόσμιο ρεκόρ στα αμφιλεγόμενα Enhanced Games

claudia new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το Μεξικό θα φιλοξενήσει την ομάδα του Ιράν για το Παγκόσμιο Κύπελλο μετά την άρνηση των ΗΠΑ

1 / 3