Τραγωδία στο μετρό της Νέας Υόρκης: Νεκρός 14χρονος, χαροπαλεύει 18χρονος – Έκαναν subway surfing – Σκληρό βίντεο

Τραγικό περιστατικό που κατέληξε στον θάνατο ενός 14χρονου και στον σοβαρό τραυματισμό ενός 18χρονου σημειώθηκε στο μετρό της Νέας Υόρκης, όταν τα δύο παιδιά έπεσαν από την οροφή συρμού, ενώ επιχειρούσαν το επικίνδυνο «subway surfing» πάνω στη γέφυρα Williamsburg της αμερικανικής μεγαλούπολης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο έφηβοι βρίσκονταν πάνω στον συρμό της γραμμής J, όταν το τρένο περνούσε από τη γέφυρα προς το Μανχάταν. Ο 14χρονος φέρεται να έπεσε από τη γέφυρα σε χώρο στάθμευσης κοντά στις οδούς Delancey και Lewis, ενώ ο 18χρονος έπεσε στις γραμμές του τρένου.

Disturbing video shows gruesome subway surfing incident that killed 1 in NYC – as the other gravely injured https://t.co/tbWBeTbeVJ pic.twitter.com/gUCPx4k2ha — New York Post (@nypost) May 23, 2026

Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Bellevue, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του 14χρονου. Η Υπηρεσία Μεταφορών της Νέας Υόρκης έχει εκφράσει επανειλημμένα ανησυχία για την αυξανόμενη τάση του “subway surfing” τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με στοιχεία του ειδησεογραφικού ιστότοπου The City, καταγράφηκαν 928 περιστατικά επιβατών που ταξίδευαν εξωτερικά των συρμών το 2022, έναντι 490 περιστατικών το 2019.

A 14-year-old was killed and an 18-year-old was injured after falling from a J train while subway surfing on the Williamsburg Bridge in Manhattan on Friday. Another subway surfing incident happened at this same location last Friday. — Eyewitness News (@ABC7NY) May 23, 2026

Πέρυσι, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε παρόμοια περιστατικά, σύμφωνα με τη MTA. Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ανέφερε ότι μέχρι τις 23 Μαΐου φέτος είχε σημειωθεί ένας θάνατος που σχετίζεται με το επικίνδυνο χόμπι, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 75 συλλήψεις.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, χαρακτήρισε το περιστατικό «μια τραγωδία που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί».

«Καμία οικογένεια δεν θα έπρεπε να δεχτεί ένα τέτοιο τηλεφώνημα. Το subway surfing είναι θανατηφόρο. Η καρδιά μου ραγίζει για τις οικογένειες αυτών των νέων ανθρώπων», ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ανάλογη ήταν και η αντίδραση του προέδρου της NYC Transit, Ντεμέτριους Κρίτσλοου, ο οποίος δήλωσε:

«Είναι συγκλονιστικό. Γνωρίζοντας ότι η μετακίνηση έξω από τα τρένα θα καταλήξει τραγικά, είναι αδιανόητο, και ως γονιός με πονά, ότι συνεχίζει να συμβαίνει».

Η MTA προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να αντιμετωπίσει το φαινόμενο μέσω ενημερωτικών εκστρατειών, κοινωνικών μηνυμάτων και παρεμβάσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας παράλληλα από τις πλατφόρμες να αφαιρούν γρηγορότερα σχετικό περιεχόμενο.

«Παρακαλώ οικογένειες, φίλους, δασκάλους και όσους έρχονται σε επαφή με εφήβους που συμμετέχουν σε αυτά τα επικίνδυνα “κόλπα”, να τους πείσουν να σταματήσουν», τόνισε ο Κρίτσλοου.

