Έμπολα: Νεαροί εισέβαλαν σε νοσοκομείο του Κονγκό για να πάρουν τις σορούς των συγγενών τους – Προειδοποιητικά πυρά από την αστυνομία

Θυμωμένοι νεαροί άνδρες εισέβαλαν σε νοσοκομείο όπου νοσηλεύονται ασθενείς με Έμπολα, στο επίκεντρο της τελευταίας επιδημίας της νόσου στο ανατολικό Κονγκό, την Κυριακή το βράδυ, αναγκάζοντας το ιατρικό προσωπικό να σπεύσει να εκκενώσει τους ασθενείς, καθώς ακούγονταν πυροβολισμοί στην περιοχή.

Η αστυνομία πυροβόλησε στον αέρα, αφού εξαγριωμένα πλήθη προσπάθησαν να ανακτήσουν τις σορούς αγαπημένων προσώπων που είχαν πεθάνει σε κέντρο θεραπείας για τον Έμπολα στο Μονγκουάλου.

Δεν έγινε άμεσα γνωστό αν κάποιος τραυματίστηκε στην επίθεση στο Γενικό Νοσοκομείο αλλά ο Δρ. Richard Lokudu, ιατρικός διευθυντής του νοσοκομείου, δήλωσε στο Associated Press ότι οι δράστες απαίτησαν να τους παραδοθούν δύο σοροί συγγενών τους.

Η επίθεση – η τρίτη μέσα σε μια εβδομάδα σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης όπου το ιατρικό προσωπικό αγωνίζεται παρά την έλλειψη πόρων για την αντιμετώπιση ύποπτων κρουσμάτων Έμπολα – υπογράμμισε τις προκλήσεις της επιδημίας, για την οποία ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει κηρύξει έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας διεθνούς ενδιαφέροντος.

Οι σοροί όσων πέθαναν από Έμπολα μπορεί να είναι εξαιρετικά μεταδοτικοί και να οδηγήσουν σε περαιτέρω εξάπλωση όταν οι άνθρωποι τους προετοιμάζουν για την ταφή και συγκεντρώνονται για κηδείες.

Σε απάντηση στην επιδημία, οι αρχές του Κονγκό έχουν δώσει εντολή η επικίνδυνη εργασία της ταφής θυμάτων να γίνεται, όπου είναι δυνατόν, από τις αρχές, κάτι που αντιμετωπίστηκε με διαμαρτυρίες από οικογένειες και φίλους. Την Παρασκευή, η κυβέρνηση δήλωσε ότι οι κηδείες και οι συγκεντρώσεις περισσότερων από 50 ατόμων θα απαγορευτούν στο βορειοανατολικό Κονγκό σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού.

Το Σάββατο, μια ομάδα κατοίκων του Μονγκμπουάλου, που βρίσκεται στην επαρχία Ιτούρι, επιτέθηκε και έβαλε φωτιά σε μια σκηνή που είχε στηθεί για ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα από την ανθρωπιστική ομάδα Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Κατά τη διάρκεια αυτής της επίθεσης, 18 άτομα που φέρεται να είχαν μολυνθεί από Έμπολα εγκατέλειψαν την εγκατάσταση και πλέον αγνοούνται, είχε δηλώσει νωρίτερα ο Λοκούντου.

Την Πέμπτη, ένα άλλο κέντρο θεραπείας, στην πόλη Ρουαμπάρα, κάηκε ολοσχερώς, αφού απαγορεύτηκε σε μέλη της οικογένειας να ανακτήσουν τη σορό ενός ντόπιου άνδρα που πέθανε από Έμπολα.

Ο ΠΟΥ δήλωσε ότι η επιδημία ενέχει «πολύ υψηλό» κίνδυνο για το Κονγκό – από την προηγούμενη κατηγοριοποίηση «υψηλό» – αλλά ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης της νόσου παγκοσμίως παραμένει χαμηλός.

Νωρίτερα την Κυριακή, το Υπουργείο Επικοινωνιών του Κονγκό δήλωσε στο X ότι υπήρχαν 904 ύποπτα κρούσματα Έμπολα, κυρίως στη βορειοανατολική επαρχία Ιτούρι – μια σημαντική αύξηση από τα προηγουμένως ανακοινωθέντα περισσότερα από 700 ύποπτα κρούσματα Έμπολα.

Δεν υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο για τον ιό Μπουντιμπούγκιο, έναν σπάνιο τύπο Έμπολα, ο οποίος εξαπλώθηκε απαρατήρητος για εβδομάδες στο Ιτούρι μετά τον πρώτο αναφερόμενο θάνατο – στα τέλη Απριλίου στην πόλη Bunia, την πρωτεύουσα της επαρχίας – ενώ οι αρχές έκαναν εξετάσεις για έναν άλλο, πιο συνηθισμένο, τον ιό Έμπολα και τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Εταιρειών Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου δήλωσε το Σάββατο ότι τρεις από τους εθελοντές της πέθαναν από το ξέσπασμα. Ο οργανισμός δήλωσε ότι πιστεύει ότι οι τρεις εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης προσβλήθηκαν από τον ιό στις 27 Μαρτίου ενώ χειρίζονταν πτώματα στο πλαίσιο μιας ανθρωπιστικής αποστολής που δεν σχετίζεται με τον Έμπολα.

Εάν επιβεβαιωθεί, αυτό θα επισπεύσει σημαντικά την εξέλιξη της επιδημίας.

Η ταχεία εξάπλωση του Έμπολα ξεπερνά σε ρυθμό τις προσπάθειες ανταπόκρισης

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους δήλωσε σήμερα ότι υπάρχουν 220 θάνατοι που συνδέονται με την τρέχουσα επιδημία του ιού Έμπολα και τόνισε ότι η καθυστέρηση στην ανίχνευση κρουσμάτων σημαίνει ότι το ιατρικό προσωπικό τώρα είναι «πάντα ένα βήμα πίσω».

«Εντείνουμε επειγόντως τις επιχειρήσεις, αλλά αυτή τη στιγμή η επιδημία μας ξεπερνά σε ρυθμό», δήλωσε ο Τέντρος, προσθέτοντας ότι οι χώρες που συνορεύουν με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό – επίκεντρο της επιδημίας – θα πρέπει να λάβουν άμεσα μέτρα. Η επιδημία είναι πιθανό να επιδεινωθεί πριν βελτιωθεί, είπε.

Νωρίτερα σήμερα, η Ουγκάντα ανακοίνωσε ότι εντόπισε δύο ακόμη επιβεβαιωμένα κρούσματα του Έμπολα, ανεβάζοντας έτσι τον συνολικό αριθμό κρουσμάτων της χώρας σε επτά.

Ο Τέντρος δήλωσε ότι θα ταξιδέψει στο Κονγκό την Τρίτη και ότι η αντιμετώπιση της ταχέως εξελισσόμενης επιδημίας περιπλέκεται από το γεγονός ότι η κατάσταση στις επαρχίες Ιτούρι και Βόρειο Κίβου του Κονγκό είναι εξαιρετικά επισφαλείς και δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια για το στέλεχος Μπουντιμπούγκιο του ιού Έμπολα.

Ο ΠΟΥ έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ανησυχίας λόγω έξαρσης του σπάνιου στελέχους Μπουντιμπούγκιο του ιού Έμπολα.

