ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 19:31
Με καρκίνο του δέρματος διαγνώστηκε ο Λούλα –  Θα υποβληθεί σε ακτινοθεραπείες

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ξεκίνησε την Δευτέρα (25/5/26) προληπτική ακτινοθεραπεία, έπειτα από αφαίρεση κακοήθους δερματικής βλάβης τον Απρίλιο, όπως ανακοίνωσαν οι θεράποντες ιατροί του.

«Μετά την αφαίρεση ενός βασικοκυτταρικού καρκινώματος στις 24 Απριλίου, αποφασίστηκε να προχωρήσουμε με συμπληρωματική θεραπεία, με προληπτική, επιφανειακή ακτινοθεραπεία του τριχωτού της κεφαλής», ανέφεραν χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους οι γιατροί του 80χρονου προέδρου.

Ετοιμάζεται για 4η θητεία

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, ο Λούλα μπορεί να συνεχίσει κανονικά τις καθημερινές του δραστηριότητες, χωρίς κανέναν περιορισμό.

Ο Λούλα αναμένεται να διεκδικήσει μια τέταρτη, μη διαδοχική θητεία στις προεδρικές εκλογές του Οκτωβρίου. Οι δημοσκοπήσεις τον φέρουν να προηγείται του βασικού του αντιπάλου, του ακροδεξιού Φλάβιο Μπολσονάρου.

Παρά το γεγονός ότι είναι ο γηραιότερος εν ενεργεία πρόεδρος της Βραζιλίας, ο Λούλα έχει αντιμετωπίσει και στο παρελθόν προβλήματα υγείας, μεταξύ των οποίων μια κατεπείγουσα χειρουργική επέμβαση το 2024 για αιμορραγία στο κεφάλι και θεραπεία για καρκίνο στον λαιμό το 2011.

