Σοκαριστική υπόθεση στη Γαλλία: Δύο ανήλικοι υπό κράτηση μετά τον θάνατο 12χρονου – Βρέθηκε με πετσέτα γύρω από τον λαιμό

Σε σοκ βρίσκεται η Γαλλία καθώς η έρευνα προχωρά μετά τον θάνατο ενός 12χρονου αγοριού στη Ρεν την Κυριακή αργά το απόγευμα.

Ένας 16χρονος συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας και μια άλλη έφηβη παραδόθηκε στην αστυνομία λίγο αργότερα. Και οι δύο έχουν τεθεί υπό κράτηση, σύμφωνα με τον εισαγγελέα της πόλης.

Προς το παρόν, το πώς εξελίχθηκε αυτή η τραγωδία και η σύνδεση μεταξύ των τριών ανηλίκων παραμένουν ασαφή.

🔴 Deux mineurs ont été placés en garde à vue, au lendemain de la découverte à Rennes du corps d'un garçon. #canal16 pic.twitter.com/Sqlm8hRs6N — franceinfo (@franceinfo) May 25, 2026

Η εισαγγελία της Ρεν ξεκίνησε αμέσως έρευνα για τη δολοφονία ενός παιδιού κάτω των 15 ετών, η οποία ανατέθηκε στο τμήμα οργανωμένου και εξειδικευμένου εγκλήματος.

Στο σημείο, εξακολουθούν να αναπτύσσονται σημαντικές δυνάμεις. Δύτες της πυροσβεστικής υπηρεσίας ερευνούν αυτήν τη στιγμή τον ποταμό Βιλαίν για στοιχεία. Σε αυτή τη συνήθως ήσυχη περιοχή της Ρεν, οι κάτοικοι είναι σοκαρισμένοι και πασχίζουν να κατανοήσουν τον θάνατο ενός τόσο μικρού αγοριού.

ALERTE – Un enfant de 12 ans vient d'être retrouvé mort dans un buisson avec une serviette nouée autour du cou, sur les rives de la Vilaine à #Rennes.

Un pêcheur dit avoir entendu les cris d’un enfant non localisé avant d'appeler la police. Une enquête pour meurtre a été ouverte.… pic.twitter.com/Awbi7b9qSS — Infos Françaises (@InfosFrancaises) May 24, 2026

Σαν ταινία τρόμου

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, ο συναγερμός σήμανε αφού ένας ψαράς άκουσε ένα παιδί να ουρλιάζει, αλλά δεν μπόρεσε να το εντοπίσει. Λίγο αργότερα, μάρτυρες ανακάλυψαν το νεαρό αγόρι και ειδοποίησαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

À Rennes, un enfant de 12 ans a été retrouvé mort près de la Vilaine, avec une serviette mouillée nouée autour du cou. Une enquête pour meurtre est ouverte et un mineur de 16 ans a été interpellé ce lundi matin.



🎥 Antoine Calvez 🎙️ @VincePlvn pic.twitter.com/aXefYgDP0o May 25, 2026

Όταν έφτασαν, οι πυροσβέστες ανέλαβαν το παιδί, το οποίο βρέθηκε σε καρδιοαναπνευστική ανακοπή αφού μια πετσέτα έσφιγγε τον λαιμό του. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης που έγιναν με την ομάδα επειγόντων περιστατικών του SMUR, ο γιατρός τελικά διαπίστωσε τον θάνατό του στο σημείο.

Οι γονείς του αγοριού έφτασαν λίγο μετά το περιστατικό. Σύμφωνα με μάρτυρες, η μητέρα το αναζητούσε ενεργά κατά τη στιγμή των γεγονότων, ενώ ο πατέρας έφτασε μετά τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Διαβάστε επίσης:

Χωρίς διόδια τα Στενά του Ορμούζ αλλά με… περιβαλλοντικό τέλος – Τι συζητούν ΗΠΑ και Ιράν, τι περιλαμβάνει το μνημόνιο κατανόησης

Τιμές ήρωα στον Ουκρανό συνεργάτη των Ναζί Αντρίι Μέλνικ – Παρουσία Ζελένσκι η ταφή, τον χαρακτήρισε «μεγάλη προσωπικότητα»

Ο Τραμπ ξανά αντιμέτωπος με ζητήματα υγείας – Για τρίτη φορά σε ένα χρόνο θα υποβληθεί σε ιατρικό έλεγχο