Σοκαριστική υπόθεση στη Γαλλία: Δύο ανήλικοι υπό κράτηση μετά τον θάνατο 12χρονου – Βρέθηκε με πετσέτα γύρω από τον λαιμό

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σε σοκ βρίσκεται η Γαλλία καθώς η έρευνα προχωρά μετά τον θάνατο ενός 12χρονου αγοριού στη Ρεν την Κυριακή αργά το απόγευμα.
Ένας 16χρονος συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας και μια άλλη έφηβη παραδόθηκε στην αστυνομία λίγο αργότερα. Και οι δύο έχουν τεθεί υπό κράτηση, σύμφωνα με τον εισαγγελέα της πόλης.
Προς το παρόν, το πώς εξελίχθηκε αυτή η τραγωδία και η σύνδεση μεταξύ των τριών ανηλίκων παραμένουν ασαφή.
Η εισαγγελία της Ρεν ξεκίνησε αμέσως έρευνα για τη δολοφονία ενός παιδιού κάτω των 15 ετών, η οποία ανατέθηκε στο τμήμα οργανωμένου και εξειδικευμένου εγκλήματος.
Στο σημείο, εξακολουθούν να αναπτύσσονται σημαντικές δυνάμεις. Δύτες της πυροσβεστικής υπηρεσίας ερευνούν αυτήν τη στιγμή τον ποταμό Βιλαίν για στοιχεία. Σε αυτή τη συνήθως ήσυχη περιοχή της Ρεν, οι κάτοικοι είναι σοκαρισμένοι και πασχίζουν να κατανοήσουν τον θάνατο ενός τόσο μικρού αγοριού.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, ο συναγερμός σήμανε αφού ένας ψαράς άκουσε ένα παιδί να ουρλιάζει, αλλά δεν μπόρεσε να το εντοπίσει. Λίγο αργότερα, μάρτυρες ανακάλυψαν το νεαρό αγόρι και ειδοποίησαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
Όταν έφτασαν, οι πυροσβέστες ανέλαβαν το παιδί, το οποίο βρέθηκε σε καρδιοαναπνευστική ανακοπή αφού μια πετσέτα έσφιγγε τον λαιμό του. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης που έγιναν με την ομάδα επειγόντων περιστατικών του SMUR, ο γιατρός τελικά διαπίστωσε τον θάνατό του στο σημείο.
Οι γονείς του αγοριού έφτασαν λίγο μετά το περιστατικό. Σύμφωνα με μάρτυρες, η μητέρα το αναζητούσε ενεργά κατά τη στιγμή των γεγονότων, ενώ ο πατέρας έφτασε μετά τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
Διαβάστε επίσης:
Χωρίς διόδια τα Στενά του Ορμούζ αλλά με… περιβαλλοντικό τέλος – Τι συζητούν ΗΠΑ και Ιράν, τι περιλαμβάνει το μνημόνιο κατανόησης
Τιμές ήρωα στον Ουκρανό συνεργάτη των Ναζί Αντρίι Μέλνικ – Παρουσία Ζελένσκι η ταφή, τον χαρακτήρισε «μεγάλη προσωπικότητα»
Ο Τραμπ ξανά αντιμέτωπος με ζητήματα υγείας – Για τρίτη φορά σε ένα χρόνο θα υποβληθεί σε ιατρικό έλεγχο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.