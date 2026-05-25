ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 21:21
Σοκαριστική υπόθεση στη Γαλλία: Δύο ανήλικοι υπό κράτηση μετά τον θάνατο 12χρονου – Βρέθηκε με πετσέτα γύρω από τον λαιμό

Σε σοκ βρίσκεται η Γαλλία καθώς η έρευνα προχωρά μετά τον θάνατο ενός 12χρονου αγοριού στη Ρεν την Κυριακή αργά το απόγευμα.

Ένας 16χρονος συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας και μια άλλη έφηβη παραδόθηκε στην αστυνομία λίγο αργότερα. Και οι δύο έχουν τεθεί υπό κράτηση, σύμφωνα με τον εισαγγελέα της πόλης.

Προς το παρόν, το πώς εξελίχθηκε αυτή η τραγωδία και η σύνδεση μεταξύ των τριών ανηλίκων παραμένουν ασαφή.

Η εισαγγελία της Ρεν ξεκίνησε αμέσως έρευνα για τη δολοφονία ενός παιδιού κάτω των 15 ετών, η οποία ανατέθηκε στο τμήμα οργανωμένου και εξειδικευμένου εγκλήματος.

Στο σημείο, εξακολουθούν να αναπτύσσονται σημαντικές δυνάμεις. Δύτες της πυροσβεστικής υπηρεσίας ερευνούν αυτήν τη στιγμή τον ποταμό Βιλαίν για στοιχεία. Σε αυτή τη συνήθως ήσυχη περιοχή της Ρεν, οι κάτοικοι είναι σοκαρισμένοι και πασχίζουν να κατανοήσουν τον θάνατο ενός τόσο μικρού αγοριού.

Σαν ταινία τρόμου

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, ο συναγερμός σήμανε αφού ένας ψαράς άκουσε ένα παιδί να ουρλιάζει, αλλά δεν μπόρεσε να το εντοπίσει. Λίγο αργότερα, μάρτυρες ανακάλυψαν το νεαρό αγόρι και ειδοποίησαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Όταν έφτασαν, οι πυροσβέστες ανέλαβαν το παιδί, το οποίο βρέθηκε σε καρδιοαναπνευστική ανακοπή αφού μια πετσέτα έσφιγγε τον λαιμό του. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης που έγιναν με την ομάδα επειγόντων περιστατικών του SMUR, ο γιατρός τελικά διαπίστωσε τον θάνατό του στο σημείο.

Οι γονείς του αγοριού έφτασαν λίγο μετά το περιστατικό. Σύμφωνα με μάρτυρες, η μητέρα το αναζητούσε ενεργά κατά τη στιγμή των γεγονότων, ενώ ο πατέρας έφτασε μετά τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

