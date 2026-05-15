Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: Δεμένο με σύρμα και αλυσίδα το πτώμα στον Λουδία

Ανασύρθηκε το πτώμα που εντοπίστηκε το πρωί στον ποταμό Λουδία, έξω από τη Θεσσαλονίκη, ενώ στο σημείο βρίσκεται ιατροδικαστής.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το πτώμα ήταν δεμένο με σύρμα και αλυσίδα, ενώ η κατάστασή του από την πολυήμερη παραμονή στο νερό δεν επέτρεψε να ταυτοποιηθεί.

Παρόλα αυτά σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο ρουχισμός και η περιγραφή παραπέμπει στον 54χρονο που δολοφονήθηκε, με πυροβολισμό στο κεφάλι, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στα Μάλγαρα.

Ωστόσο αναμένονται οι απαραίτητες διαδικασίες για την επίσημη ταυτοποίηση.

Για την υπόθεση της ανθρωποκτονίας συνελήφθησαν δύο άνδρες, 43 και 44 ετών.

Όπως απολογήθηκαν προανακριτικά οι δύο κατηγορούμενοι, το αιματηρό επεισόδιο έγινε με αφορμή κλοπή περιστεριών, για την οποία οι δράστες ενοχοποίησαν το 54χρονο θύμα.

