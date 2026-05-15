Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 37χρονος που κατηγορείται ότι βιντεοσκόπησε κρυφά γυναίκα στις τουαλέτες του σταδίου της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη.
Ο άνδρας συνελήφθη μετά από καταγγελία και έπειτα από έρευνα που έγινε στο σπίτι του, διαπιστώθηκε ότι είχε στη κατοχή του βίντεο με γυμνές ή ημίγυμνες γυναίκες, με παρόμοια μέθοδο, είτε από δημόσια μέρη όπως παραλίες, είτε στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Ο ίδιος εμφανίστηκε μετανιωμένος στον εισαγγελέα και ζήτησε γνωμάτευση ειδικού για να διαπιστωθεί τυχόν ψυχιατρικό πρόβλημα.
Το υλικό που έχει τραβήξει δεν έχει δημοσιοποιηθεί ή κοινοποιηθεί σε τρίτους, ενώ αναφέρεται πως δεν εμφανίζονται και τα πρόσωπα των θυμάτων του.
