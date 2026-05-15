Η μεγάλη επιστροφή του «θρυλικού» Bike Odyssey 2026 υπό την Αιγίδα της ΕΟΕ

Σε κλίμα ενθουσιασμού και συγκίνησης πραγματοποιήθηκε η επίσημη συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του Bike Odyssey 2026 στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα του Δήμου Παλλήνης. Ο κορυφαίος αγώνας ορεινής ποδηλασίας επιστρέφει ανανεωμένος και έτοιμος να διασχίσει την οροσειρά της Πίνδου και την ελληνική φύση, από τις 21 Ιουνίου έως τις 28 Ιουνίου 2026.

Η είδηση της ημέρας που επισφράγισε τον διεθνή χαρακτήρα της διοργάνωσης ήταν η ανακοίνωση του κ. Ιάκωβου Φιλιππούση, μέλους της ΕΟΕ και εκπροσώπου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, ο οποίος έκανε γνωστό πως ο αγώνας τελεί υπό την Αιγίδα της ΕΟΕ, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό στην εκπροσώπηση της χώρας μας στη διεθνή σκηνή της ορεινής ποδηλασίας.

Θανάσης Μπασδέκης, Ιάκωβος Φιλιππούσης

Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών

Χρήστος Αηδόνης (Δήμαρχος Παλλήνης): «Σήμερα δεν παρουσιάζουμε έναν απλό αγώνα, αλλά ένα έπος. Έναν αγώνα ψυχής που κουβαλά τον μύθο του ονόματος του Οδυσσέα. Σημασία έχει να τολμάς και να αφήνεις στίγμα. Ο αθλητικός τουρισμός είναι το μέσο για την ανάπτυξη όλης της Ελλάδας και ο Δήμος Παλλήνης θα βρίσκεται πάντα δίπλα σε πρωτοβουλίες που προάγουν τον αθλητισμό και την εξωστρέφεια».

Ιάκωβος Φιλιππούσης, Χρήστος Αηδόνης

Ιάκωβος Φιλιππούσης (Εκπρόσωπος Ε.Ο.Π. / Ε.Ο.Ε.): «Συγχαίρω τον ΣΥ.Φ.Α. Γέρακα και τον φίλο μου Χρήστο Μακρυγιάννη για τη διοργάνωση αυτή που αναδεικνύει την απαράμιλλη ομορφιά της ελληνικής φύσης. Η Αιγίδα της ΕΟΕ δίνεται ακριβώς λόγω του διεθνούς χαρακτήρα του αγώνα, ο οποίος αποτελεί πόλο έλξης και αναβαθμίζει την εικόνα της χώρας μας παγκοσμίως».

Ηλίας Ρούπτσος (Εκπρόσωπος Sportad – Αθλητής Bike Odyssey): «Το 2017 έζησα τον αγώνα ως αθλητής. Όταν πριν ένα χρόνο συζητήσαμε με τον Χρήστο (σ.σ. αγωνιστικός διευθυντής του αγώνα) την αναβίωσή του, ήξερα ότι έπρεπε να είμαι μέρος αυτού. Ως Sportad ασχολούμαστε με χορηγίες στον επαγγελματικό αθλητισμό, όπου οι χορηγοί αντιλαμβάνονται άμεσα την ανταπόδοση. Για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό αυτό αποτελεί μια πρόκληση. Ευχαριστώ τους χορηγούς μας μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου που πίστεψαν στον αγώνα για την ιστορία και την αξία του, η οποία ακόμη δεν είναι μετρήσιμη σε αριθμούς, αλλά σε συναίσθημα και προσφορά».

Ιάκωβος Φιλιππούσης, Χρήστος Αηδόνης, Ηλίας Ρούπτσος

Τεχνική παρουσίαση: 8 Στάδια – 681 Χιλιόμετρα

Ο εμπνευστής και Αγωνιστικός Διευθυντής του Bike Odyssey, Χρήστος Μακρυγιάννης, παρουσίασε το όραμά του που γίνεται ξανά πραγματικότητα, αναλύοντας τη διαδρομή-πρόκληση:

Χρήστος Μακρυγιάννης, Χρήστος Αηδόνης, Ηλίας Ρούπτσος





8 απαιτητικά στάδια στην οροσειρά της Πίνδου.

στην οροσειρά της Πίνδου. 681 συνολικά χιλιόμετρα .

. Πάνω από 19.800 μέτρα θετικής υψομετρικής διαφοράς.

Ο κ. Μακρυγιάννης απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις των αθλητών, τόσο των παρευρισκόμενων όσο και όσων παρακολούθησαν το Live Streaming, αναλύοντας τις υψομετρικές και τα τερρέν κάθε σταδίου.

Χρήστος Μακρυγιάννης, Ζωή Μακρυγιάννη, Ηλία Ρούπτσος, Βαγγέλης Δημητρόπουλος

Κοινωνικό αποτύπωμα & Νέα γενιά

Ιδιαίτερη στιγμή της εκδήλωσης ήταν η παρουσία των μικρών πρωταθλητών του ΣΥ.Φ.Α. Γέρακα, οι οποίοι με τις επίσημες αγωνιστικές τους εμφανίσεις έκλεψαν τις εντυπώσεις. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, θα πραγματοποιούνται παράλληλες δράσεις και πίστες δεξιοτεχνίας για παιδιά στις τοπικές κοινότητες, ενισχύοντας τη σύνδεση του αγώνα με την κοινωνία.

Στήριξη & Χορηγοί

Η διοργάνωση ευχαριστεί θερμά τους χορηγικούς της συνοδοιπόρους: Φυσικό Μεταλλικό Νερό Βίκος, Fisiocrem, Frezyderm, Nature Valley, Dole, Oakley, Patsis Glass και Quality.

Ζήστε την απόλυτη MTB εμπειρία στην καρδιά της Ελλάδας!

8 ημέρες, 681 km, 19.800+ m υψομετρικά – Bike Odyssey 2026 σας περιμένει.

Εγγραφές & Πληροφορίες – Bike Odyssey 2026

Επίσημη ιστοσελίδα: Ανακαλύψτε περισσότερα

​Εγγραφές: Κλείστε τη θέση σας τώρα

​Διαδρομή & GPS: Δείτε τη διαδρομή και κατεβάστε τα αρχεία GPS

Bike Odyssey Press Office

​Email: [email protected]

​Press Kit: Κατεβάστε το επίσημο Press Kit

Ακολουθήστε μας στα Social Media

Facebook: Bike Odyssey – Νέα, updates & highlights

​Instagram: @bikeodyssey.gr – Φωτογραφίες και βίντεο από τη δράση

​YouTube: Bike Odyssey Official Channel – Videos & stage recaps

Διοργάνωση

Bike Expert & Sportad