Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για τα βίντεο και τα σημειώματα των 17χρονων στην Ηλιούπολη

Την παρέμβαση του Αρείου Πάγου προκάλεσε η διαρροή σημειώματων και βίντεων από τις 17χρονες που έβαλαν τέλος στις ζωές τους πηδώντας από ταράτσα στην Ηλιούπολη.

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, έδωσε εντολή για τη διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο το υλικό βρέθηκε να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η έρευνα αναμένεται να επικεντρωθεί τόσο στη διασπορά του υλικού όσο και στα πρόσωπα που συμμετείχαν ή συνέβαλαν στη δημοσιοποίησή του, εξετάζοντας αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Παράλληλα, οι Αρχές θα ερευνήσουν υπό ποιες συνθήκες έγινε η αναπαραγωγή του ευαίσθητου περιεχομένου, το οποίο αφορά ανήλικα παιδιά και προσωπικά στοιχεία της υπόθεσης.

Στόχος της προκαταρκτικής εξέτασης είναι να αποσαφηνιστεί ποιοι είχαν πρόσβαση στο υλικό, πώς αυτό διέρρευσε και αν έχουν παραβιαστεί διατάξεις που αφορούν την προστασία προσωπικών δεδομένων, τη δημοσιοποίηση ευαίσθητου υλικού και την προσβολή μνήμης νεκρού.

Διαβάστε επίσης

Περιστέρι: Στη γαστρεντερίτιδα τα «ρίχνει» ο πατέρας των παιδιών – Για εμφανή παραμέληση χρόνων κάνει λόγο μάρτυρας

Το video της ντροπής: Σάλος με γυναίκα που «μπλόκαρε» τρίκυκλο με αλλοδαπό γιατί πήρε τα… «κεφαλάρια» από τα σκουπίδια (video)

Κρήτη: «Του έκανα ΚΑΡΠΑ 30 φορές» – Η συγκλονιστική κατάθεση της γειτόνισσας