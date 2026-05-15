Καιρός: Νέο κύμα αφρικανικής σκόνης και λασποβροχές προ των πυλών – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Νέα «εισβολή» αφρικανικής σκόνης αναμένεται στη χώρα από αύριο, Σάββατο 16/5, ενώ βροχοπτώσεις προβλέπονται σε αρκετές περιοχές έως και την Τρίτη, 19/5.

Σύμφωνα με το meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι καιρικές συνθήκες διαμορφώνονται από τη γρήγορη διέλευση ενός βαρομετρικού χαμηλού, το οποίο ευνοεί τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης προς την Ελλάδα. Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για ένα σκηνικό με δύο όψεις, καθώς στα βόρεια αναμένεται να εκδηλωθούν βροχές, την ώρα που τα νότια θα επηρεαστούν περισσότερο από την αφρικανική σκόνη.

Οι συγκεντρώσεις σκόνης θα αρχίσουν να αυξάνονται από το Σάββατο κυρίως στα δυτικά και σταδιακά στην υπόλοιπη επικράτεια, όμως από το απόγευμα το φαινόμενο θα περιοριστεί στα νότια και ανατολικά τμήματα. Από τις πρώτες ώρες της Κυριακής αναμένεται αισθητή υποχώρηση των συγκεντρώσεων.

Στις εικόνες που δημοσίευσε το meteo.gr αποτυπώνονται οι συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικής σκόνης κοντά στην επιφάνεια του εδάφους για το πρωί και το βράδυ του Σαββάτου. Ιδιαίτερα αυξημένες τιμές αναμένονται στα δυτικά της Κρήτης κατά τις βραδινές ώρες του Σαββάτου.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Για βροχές από το Σάββατο έως και την Τρίτη έκανε λόγο σε ανάρτησή του ο διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, επισημαίνοντας ότι τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τη Δυτική Ελλάδα και ειδικότερα την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο.

Καιρική και Μετεωρολογική Ενημέρωση 15 5 2026

Όπως θα παρατηρήσετε στο παρακάτω βίντεο, δεν περιγράφουμε μόνο την καιρική κατάσταση που θα επικρατήσει τις επόμενες ημέρες, αλλά σας ενημερώνουμε και για τα αίτια που θα προκαλέσουν αυτές τις αλλαγές.

May 15, 2026

«Δύο κύριες διαταραχές θα μας επηρεάσουν στα 500 hPa. Η πρώτη το Σάββατο και η δεύτερη την ερχόμενη Τρίτη. Όπως παρατηρείτε, αυτό μεταφράζεται σε αυξημένο υετό το Σάββατο, κυρίως στα δυτικά της χώρας μας. Ακολουθεί μετά βελτίωση και νέες πάλι βροχοπτώσεις από την Τρίτη», εξηγεί ο Θοδωρής Κολυδάς και επισημαίνει: «Από πλευράς θερμής μεταφοράς, δεν διαφαίνεται κάτι σημαντικό. Περνά πολύ νότια από τη χώρα μας μια θερμή αέρια μάζα, αλλά δεν μας επηρεάζει σημαντικά. Σε γενικές γραμμές θα βρισκόμαστε σε επίπεδα λίγο κάτω από τα κανονικά».

«Επισημαίνουμε απλώς τώρα ότι χρειάζεται προσοχή το Σάββατο στη δυτική Ελλάδα, κυρίως σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά και δυτική Πελοπόννησο. Η προσοχή μας στρέφεται και την ερχόμενη Τρίτη στα βορειοδυτικά. Κλείνουμε με τη σημείωση ότι οι θερμοκρασίες θα είναι καλές. Οι άνεμοι, σε γενικές γραμμές, δεν φαίνεται να ξεπερνούν τα 5 με 6 μποφόρ», πρόσθεσε ο ίδιος.

Πρόσκαιρη επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του Mega, Χριστίνα Ρήγου, το Σάββατο αρκετές περιοχές της χώρας αναμένεται να επηρεαστούν από βροχοπτώσεις, με τα φαινόμενα να υποχωρούν έως το βράδυ.

Από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν οι νεφώσεις στα δυτικά και γρήγορα οι βροχές θα επεκταθούν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και στο βόρειο Αιγαίο. Καταιγίδες αναμένονται στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Μακεδονία.

Στα νότια τμήματα οι βροχές θα έχουν πιο σύντομη διάρκεια, όμως σε Κρήτη και Πελοπόννησο, όπου η αφρικανική σκόνη θα βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα, τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν ως λασποβροχές. Από το βράδυ και μετά ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση στις περισσότερες περιοχές.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 23 με 25 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη τοπικά θα φτάσει ακόμη και τους 30 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι στα πελάγη με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στο Ιόνιο θα στραφούν σε δυτικούς – βορειοδυτικούς, ενώ στο βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα το βράδυ θα ενισχυθούν έως και τα 7 μποφόρ.

Για την Αττική προβλέπονται νεφώσεις και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας γύρω στο μεσημέρι, οι οποίες θα κινηθούν από τα νότια προς τα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς, με νότιους ανέμους 3 έως 5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη οι βροχές θα ξεκινήσουν από το μεσημέρι, ενώ το απόγευμα αναμένονται και σποραδικές καταιγίδες, με τα φαινόμενα να εξασθενούν έως το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου, με ανέμους νότιων διευθύνσεων έως 5 μποφόρ και, πρόσκαιρα το μεσημέρι, έως 6 μποφόρ.

