Εurovision 2026: Η εκπρόσωπος της Λετονίας στηρίζει τον Akylas – O γιος της τραγουδάει «Ferto» (Video)

Τον Akylas και το «Ferto» στηρίζει ο γιος της Λετονής εκπροσώπου στη Eurovision, με βίντεο να τον δείχνει να τραγουδά μέσα στο αυτοκίνητο το κομμάτι που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον μουσικό διαγωνισμό.

Λίγες ώρες πριν από τον τελικό της Eurovision, ένα βίντεο με πρωταγωνιστή τον γιο της Ατβάρα έχει γίνει viral στα social media, με τους δύο να τραγουδούν το «Ferto» του Ακύλα.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ο γιος της τραγουδίστριας εμφανίζεται στο αυτοκίνητο μαζί της να τραγουδά στίχους από το κομμάτι.

pic.twitter.com/BdxbUU2kge Λιωνωω ο γιος της Λετονης τραγουδιστριας τραγουδα το Φερτο 😭🥹🧁 Πρεπει να το δει ο Ακυλας #eurovisiongr — wESCy ⵣ ☁️ ∞ (@ArmpitOfEurope) May 14, 2026

Παρότι η Λετονία δεν συγκαταλέγεται στις 25 χώρες που θα διεκδικήσουν τη νίκη στον φετινό τελικό της Eurovision, η Ατβάρα, η οποία εκπροσώπησε τη χώρα της με το τραγούδι «Ēnā», φαίνεται πως παραμένει συνδεδεμένη με τον φετινό διαγωνισμό, όπως και ο γιος της, που όπως όλα δείχνουν έχει ήδη επιλέξει τον δικό του αγαπημένο καλλιτέχνη.

Η εμφάνιση της Λετονίας

