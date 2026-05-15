Eurovision 2026: Αυτές είναι οι χώρες που θα συμμετέχουν στον Μεγάλο Τελικό – Ακούστε τα 25 τραγούδια που θα διεκδικήσουν τη νίκη (Videos)

Ο πρώτος και ο δεύτερος ημιτελικός της φετινής Eurovision ολοκληρώθηκαν και, πλέον, το ενδιαφέρον είναι στραμμένο στον αυριανό μεγάλο τελικό του διαγωνισμού

Ελλάδα, Φινλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία, Πολωνία, πέρασαν από τον Α’ ημιτελικό της Τρίτης, ενώ Βουλγαρία, Ουκρανία, Νορβηγία, Αυστραλία, Ρουμανία, Μάλτα, Κύπρος, Αλβανία, Δανία, Τσεχία, κέρδισαν το εισιτήριο της πρόκρισης από τον χθεσινό Β’ ημιτελικό και όλες μαζί αναμένεται να συναντήσουν, αύριο, τις BIG 4 (Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία) και τη διοργανώτρια Αυστρία.

Μία μόνο χώρα, ωστόσο, θα καταφέρει να σηκώσει τη φετινή κούπα και να στεφθεί νικήτρια.

Ο Akylas, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, αποτελεί, μέχρι στιγμής, τον μεγαλύτερο αντίπαλο της Φινλανδίας που τα στοιχήματα δείχνουν ως φαβορί για την πρώτη θέση.

Η Λίντα Μπράβα και ο Πιτ Πάρκονεν, με το τραγούδι «Liekinheitin», είναι το δίδυμο-φωτιά που οδηγεί την κούρσα της πρωτιάς. Αποθεωτικά ήταν, ωστόσο, και για την Αυστραλία μετά τον χθεσινό ημιτελικό, με τη Ντέλτα Γκούντρεμ να ανθουσιάζει τους Eurofans με το κομμάτι «Eclipse». Ο Σόρεν Τόρπεγκαρντ Λουντ, με το κομμάτι «Før vi går hjem» για τη Δανία, είναι μια από τις συμμετοχές πουσίγουρα δεν περνούν απαρατήρητες, φιγουράροντας -εδώ και καιρό- ψηλά στα προγνωστικά για νίκη στον τελικό του Σαββάτου.

