Tο Ποντίκι Web

15.05.2026 08:30

Eurovision 2026: Σε ποιες θέσεις θα εμφανιστούν Ελλάδα και Κύπρος στον Μεγάλο Τελικό

Tην πρόκριση για τον τελικό της Eurovision 2026 πήραν τόσο η Ελλάδα όσο και η Κύπρος, με τον Ακύλα να προκαλεί χαμό με το «Ferto» στον Α’ Ημιτελικό και την Αντιγόνη να βάζει «φωτιά» στον χθεσινό Β’ Ημιτελικό με το «Jalla».

Όλα πήγαν κατ’ ευχήν μέχρι στιγμής για τις δύο συμμετοχές, οι οποίες αναμένεται να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό τη μεγάλη βραδιά.

Μετά τον χθεσινό Β’ Ημιτελικό, πραγματοποιήθηκε και η κλήρωση για τη σειρά εμφάνισης των χωρών στον Μεγάλο Τελικό της φετινής Eurovision.

Η Ελλάδα θα εμφανιστεί στο πρώτο μισό και συγκεκριμένα στη θέση 6, ενώ η Κύπρος στο δεύτερο μισό και στην 21η.

Ξεσήκωσε το κοινό η Antigoni με το εκρηκτικό «Jalla»

Ερμηνεύοντας το εκρηκτικό «Jalla», ένα δυναμικό dance/pop κομμάτι που συνδυάζει ethnic ήχους, μεσογειακή ενέργεια και σύγχρονη pop αισθητική, η Antigoni κατάφερε να ξεχωρίσει σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ημιτελικό.

Φέρνοντας για πρώτη φορά την κυπριακή διάλεκτο στον διαγωνισμό, η Αντιγόνη πλαισιωμένη από τέσσερις χορεύτριες πραγματοποίησε μια δυναμική εμφάνιση που της χάρισε το πολυπόθητο εισιτήριο για την τελική αναμέτρηση.

Η κυπριακή αποστολή διεκδίκησε με αξιώσεις την πρόκριση στον τελικό, με τη σκηνική παρουσία και τη μουσική ταυτότητα του τραγουδιού να θεωρούνται από τα βασικά «όπλα» της συμμετοχής.

Έκλεψε τις εντυπώσεις ο Akylas στον Α’ Ημιτελικό

Τις εντυπώσεις έκλεψε ο Ακύλας στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision, εκπροσωπώντας την Ελλάδα με το «Ferto» στο Wiener Stadthalle.

Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας ανέβηκε τέταρτος στη σκηνή της Βιέννης και παρουσίασε μια εμφάνιση που απέσπασε δυνατό χειροκρότημα από το κοινό στην αρένα.

Η σκηνική παρουσία που έφερε την υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού εντυπωσίασε, με τον Akylas να παραμένει φαβορί αόμα και για την πρώτη θέση, καθώς -όπως δείχνουν τα στοιχήματα- μειώνει ολοένα και περισσότερο τη διαφορά με την πρώτη Φινλανδία.

