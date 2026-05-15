15.05.2026 09:23

Βόλος: Έβαλε κατά λάθος όπισθεν και τραυμάτισε σοβαρά την ηλικιωμένη μητέρα της!

Σοβαρό τροχαίo ατύχημα χθες το απόγευμα στον Βόλο, όταν μια 62χρονη γυναίκα έβαλε κατά λάθος όπισθεν στο αυτοκίνητο που οδηγούσε, και παρέσυρε την 83χρονη μητέρα της, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει σοβαρά!

Η γυναίκα οδηγός στις 19.30 χθες, βρισκόταν στο σπίτι που μένει η μητέρα της, στη συνοικία Χρυσοχοΐδη, μπήκε στο αυτοκίνητο για να φύγει, αλλά αντί να βάλει πρώτη έβαλε όπισθεν.

Σύμφωνα με το magnesianews, η μητέρα της βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού, το αυτοκίνητο έπεσε στον τοίχο της αυλής, παρέσυρε τα κάγκελα και χτύπησε την ηλικιωμένη, η οποία έφερε τραύμα στο κεφάλι και κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Στο σπίτι κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε την ηλικιωμένη, η οποία διατηρούσε τις αισθήσεις της, αλλά είχε χάσει αρκετό αίμα. Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου και νοσηλεύεται.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

