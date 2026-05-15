Eurovision 2026: Θρίλερ στις στοιχηματικές λίγες ώρες πριν τον τελικό – Η Φινλανδία μπροστά, αλλά η Ελλάδα ανεβαίνει δυνατά

Λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, οι στοιχηματικές εταιρείες σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν πάρει φωτιά, με τις αποδόσεις να αλλάζουν διαρκώς μετά τις τελευταίες πρόβες και τα jury shows.

Η φετινή διοργάνωση εξελίσσεται ήδη σε ένα από τα μεγαλύτερα στοιχηματικά θρίλερ των τελευταίων ετών, καθώς μπορεί η Φινλανδία να διατηρεί το προβάδισμα στις διεθνείς αγορές, όμως η Ελλάδα καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο και πλέον εμφανίζεται ως μία από τις βασικές διεκδικήτριες της νίκης.

Ο μεγάλος τελικός θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1 το Σάββατο 16 Μαΐου στις 22:00 και ήδη το ενδιαφέρον έχει χτυπήσει «κόκκινο», όχι μόνο για τις εμφανίσεις των καλλιτεχνών αλλά και για τη σειρά εμφάνισης των χωρών, η οποία παραδοσιακά επηρεάζει σημαντικά το televoting. Η Ελλάδα με τον Akyla και το «Ferto» θα εμφανιστεί στην 6η θέση του τελικού, μία θέση που θεωρείται αρκετά ευνοϊκή καθώς βρίσκεται νωρίς μεν στο πρόγραμμα, αλλά όχι τόσο ώστε να χαθεί μέσα στις πρώτες συμμετοχές.

Τον τελικό θα ανοίξει η Δανία με τον Soren Torpegaard Lund και το «For Vi Går Hjem», ενώ θα ακολουθήσουν η Γερμανία με τη Sarah Engels και το «Fire», το Ισραήλ με τον Noam Bettan και το «Michelle» και το Βέλγιο με την ESSYLA και το «Dancing on the Ice». Μετά την Αλβανία θα εμφανιστεί η Ελλάδα και αμέσως μετά θα πάρουν σειρά η Ουκρανία, η Αυστραλία, η Σερβία και η Μάλτα, πριν το πρόγραμμα περάσει στα μεγάλα φαβορί του δεύτερου μισού της βραδιάς.

Στο επίκεντρο των στοιχηματικών παραμένει η Φινλανδία με τη Linda Lampenius και τον Pete Parkkonen στο «Liekinheitin», που θα εμφανιστούν στη 17η θέση του τελικού. Οι διεθνείς bookmakers συνεχίζουν να τη θεωρούν το απόλυτο φαβορί, με αποδόσεις που κινούνται από 1.84 έως 2.38 στις μεγάλες αγορές του εξωτερικού. Στη Bet365 η απόδοση βρίσκεται στο 2.00, στην Unibet στο 2.10 και στη Smarkets στο 2.26, ενώ οι αναλυτές εκτιμούν ότι η χώρα συγκεντρώνει περίπου 35% έως 38% πιθανότητες νίκης.

Ωστόσο, η πιο εντυπωσιακή κίνηση της αγοράς αφορά την Ελλάδα. Ο Akylas και το «Ferto» έχουν μετατραπεί μέσα σε λίγες ημέρες στο πιο «καυτό» όνομα των bookmakers, με τις αποδόσεις να πέφτουν συνεχώς μετά τις πρόβες. Στις ξένες στοιχηματικές η Ελλάδα κινείται πλέον από το 6.50 έως το 8.00, με τη Bet365 να δίνει το 8.00, την Unibet το 7.50 και την Betano το 6.50. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα στη Stoiximan, όπου η ελληνική συμμετοχή εμφανίζεται ως το δεύτερο μεγάλο φαβορί πίσω από τη Φινλανδία, με αποδόσεις που έχουν πέσει ακόμη και στο 4.50, ενώ πριν από λίγες ώρες κινήθηκαν στο 5.50.

Η τόσο μεγάλη πτώση στις αποδόσεις σημαίνει πρακτικά ότι έχει πέσει τεράστιος όγκος πονταρίσματος πάνω στην ελληνική συμμετοχή, με αρκετούς αναλυτές να μιλούν πλέον ανοιχτά για «late surge», δηλαδή για δυναμική της τελευταίας στιγμής που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα του τελικού. Οι πιθανότητες νίκης της Ελλάδας αποτυπώνονται περίπου στο 10%, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό για χώρα που μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες θεωρούνταν outsider.

Την ίδια ώρα, η Αυστραλία εξελίσσεται στη μεγάλη απειλή της βραδιάς. Η Delta Goodrem με το «Eclipse», που θα εμφανιστεί στην 8η θέση του τελικού, έκανε τεράστια άνοδο μετά τα jury rehearsals και πλέον θεωρείται από πολλές αγορές βασική διεκδικήτρια της κορυφής. Οι αποδόσεις της κινούνται από 4.0 έως 8.0 στις διεθνείς εταιρείες, αν και στη Stoiximan εμφανίζεται αισθητά πιο πίσω, κοντά στο 12.00.

Σταθερά μέσα στα φαβορί παραμένουν επίσης η Δανία, η οποία θεωρείται το απόλυτο «dark horse» της φετινής Eurovision με αποδόσεις από 6.0 έως 14.0, αλλά και η Γαλλία με τη Monroe και το «Regarde!», η οποία αναμένεται να κινηθεί εξαιρετικά δυνατά στις ψήφους των επιτροπών. Αντίθετα, η Σουηδία δείχνει να χάνει διαρκώς έδαφος, καθώς παρότι ξεκίνησε τη σεζόν ως ένα από τα μεγάλα φαβορί, πλέον οι αποδόσεις της έχουν εκτοξευθεί από το 20 έως και το 35, αποτυπώνοντας τη μεγάλη πτώση της εμπιστοσύνης των bookmakers.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η Ρουμανία, η οποία θα εμφανιστεί προτελευταία με την Alexandra Căpitănescu και το «Choke Me». Η χώρα θεωρείται από αρκετούς το μεγάλο outsider της βραδιάς, με αποδόσεις που ξεκινούν από το 12 και φτάνουν ακόμη και το 25. Τον τελικό θα κλείσει η Αυστρία με τον COSMÓ και το «Tanzschein», σε μία θέση που παραδοσιακά θεωρείται ιδιαίτερα ισχυρή για το televoting.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η φετινή Eurovision έχει εξελιχθεί σε μία πραγματική μάχη νεύρων για τις στοιχηματικές αγορές. Η Φινλανδία εξακολουθεί να διατηρεί το προβάδισμα, όμως η Ελλάδα όχι μόνο έχει μπει δυνατά στη διεκδίκηση της κορυφής, αλλά σε ορισμένες αγορές εμφανίζεται πλέον ως η μοναδική χώρα που μπορεί να απειλήσει πραγματικά το μεγάλο φαβορί της φετινής διοργάνωσης.

